Regina, ducii de Cambridge și Boris Johnson o felicită pe Emma Răducanu

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, premierul Boris Johnson, dar și ducii de Cambridge - William și Catherine - au felicitat-o pe tânăra Emma Răducanu pentru câștigarea US Open 2021.

„Te felicit pentru succesul obținut la Campionatul de tenis Open al Statelor Unite. Este o realizare remarcabilă la o vârstă atât de fragedă și este o dovadă a muncii și dedicării tale. Nu mă îndoiesc că performanța ta remarcabilă și a adversarei tale, Leylah Fernandez, va inspira următoarea generație de jucători de tenis. Îți transmit cele mai calde urări de bine ție și numeroșilor tăi susținători” - se arată într-un mesaj semnat de regină și postat pe site-ul oficial al familiei regale britanice.

La rândul lor, ducii de Cambridge au scris pe contul oficial de Twitter al Palatului Kensington: „Multe felicitări, Emma Răducanu, pentru uluitoarele tale performanțe și pentru victoria istorică la un Grand Slam! Incredibil - suntem cu toții atât de mândri de tine!”

Prințul William și soția lui, Catherine, au avut un mesaj și pentru canadianca Leylah Fernandez, adversara Emmei Răducanu în finala de la US Open: „Leylah Fernandez, bravo și ție pentru realizările tale uimitoare la ediția din acest an de la US Open. A fost o plăcere să te urmărim”.

Într-un mesaj pe Twitter, șeful guvernului britanic, Boris Johnson, își exprimă admirația pentru Emma Răducanu, tânăra de 18 ani care intră în istoria tenisului.

„Ce meci senzațional! Felicitări imense Emmei Răducanu! Ai arătat un talent extraordinar, echilibru și curaj și noi toți suntem foarte mândri de tine”, a scris Boris Johnson pe Twitter imediat după încheierea finalei de la Flushing Meadows.

La cei 18 ani ai săi, Emma Răducanu este prima jucătoare - atât în tenisul feminin, cât și în cel masculin - care câștigă o finală de Grand Slam venind din calificări. Mai mult, ea a reușit performanța de a nu fi pierdut niciun set în cele 10 meciuri jucate de-a lungul competiției.

Britanicii au remarcat-o pe Emma Răducanu abia în urmă cu câteva luni, la Wimbledon, unde a ajuns până în optimi. Acum, Emma Răducanu devine prima jucătoare din Marea Britanie, după 53 de ani, care câștigă US Open. A mai făcut-o doar Virginia Wade, în 1968. De data aceasta, fosta campioană de la Flushing Meadows a fost martoră din tribune la triumful Emmei Răducanu.

Emma Răducanu s-a născut în Toronto, în Canada, tatăl său fiind din România, iar mama din China. Pe când Emma avea 2 ani, întreaga familie s-a mutat în Marea Britanie, iar Emma Răducanu a beneficiat ca jucătoare de ajutorul federației britanice de tenis.

Suverana britanică este și șeful statului canadian.

Editor : Luana Pavaluca