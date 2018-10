Simona Halep a plecat la turneul de la Moscova

Simona Halep a plecat vineri dimineaţă spre Moscova, unde va participa la ultima competiţie dinaintea turneului campioanelor. Revenirea Simonei Halep este suprinzătoare, după problemele medicale cu care s-a confruntat în ultima perioadă. Ea a fost diagnosticată cu hernie de disc în urmă cu doar o săptămână şi nu luase în calcul, iniţial, o revenire pe teren atât de rapidă. Turneul de la Moscova se desfăşoară în perioada 15 - 20 octombrie şi este transmis de Digi Sport 2.

Simona Halep: Obiectivul este să fac maximum, dar în condițiile în care mă aflu e greu acest lucru, dar obiectivul principal este să rămân pe locul 1. M-am antrenat 3 zile, am făcut pregătire fizică în sală, sunt destul de ok, dar nu știu cum o să fiu la meciul oficial. Eu plec cu încredere și plec hotărâtă să joc. Nu a fost o perioadă ușoară pentru că o accidentare la spate este destul de periculoasă și am fost îngrijorată, însă sunt normale pentru acest sport. Încerc să rămân pozitivă, să rămân încrezătoare și cu exerciții, cu tratament o să fiu bine.

