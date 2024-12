Simona Halep a revenit cu succes pe teren, la World Tennis League de la Abu Dhabi: „Am dat tot ce am putut”

Simona Halep şi italianca Jasmine Paolini au făcut pereche şi le-au învins pe poloneza Iga Swiatek şi spaniola Paola Badosa, la World Tennis League, turneu demonstrativ disputat la Abu Dhabi.

Meciurile au un singur set, iar Halep şi Paolini s-au impus cu 7-5.

Halep şi Paolini fac parte din grupa Kites, alături de Casper Ruud şi Nick Kyrgios.

„Mi-a plăcut să fiu pe teren. Mi-a plăcut să joc cu Jasmine, mereu zâmbește”

La finalul partidei, Simona Halep a mărturisit că i-a făcut o deosebită plăcere să evolueze în aceeași echipă cu Jasmine Paolini, pe care o consideră o persoană pozitivă, și să stea alături de tenismenul Nick Kyrgios (29 de ani), relatează Digi Sport.

„Mi-a plăcut să fiu pe teren. Mi-a plăcut să joc cu Jasmine, mereu zâmbește. Are un vibe bun. E și Nick (n.r. Kyrgios) lângă noi. Mi-a dat un boost de încredere, aveam nevoie. Când joc în echipă, mă uit mereu la scor. E important. Aici este important să îți ajuți echipa. Am dat tot ce am putut”, a spus Halep, la Fanatik.

