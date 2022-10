Simona Halep, dopată. Mihaela Dobranici, vicepreședinte Societatea de Medicină Sportivă: Din 2011 substanța era interzisă, se știa

Mihaela Dobranici, vicepreședintele Societatății de Medicină Sportivă din România, a declarat vineri la Digi24 că se știa din 2011 că roxadustatul, substanța cu care a fost depistată Simona Halep la US Open, figurează pe lista medicamentelor interzise, pentru că, deși se prescrie în anemie, poate să ducă la creșterea performanței sportive.

„Este o veste foarte tristă pentru sportul românesc și pentru noi ca specialitate. Se știa foarte bine că această substanță este interzisă, din 2011 substanța e interzisă, iar rolul nostru, ca medici de medicină sportivă, este tocmai acesta de a îndruma sportivii și de a evita substanțele care sunt interzise. Nu știu mai multe informații, cum a fost administrată această substanță, dar într-adevăr e un medicament care se administrează în anumite forme de anemie și un medicament care poate să crească performanța sportivă. Acum vom vedea care a fost motivul administrării și vom afla mai multe detalii”, a spus dr. Mihaela Dobranici.

Ce are de făcut un medic sportiv

Ea spune că sportivii aflați în competiție nu iau medicamente de capul lor, iar printre principalele atribuții ale medicilor sportivi este aceea de a îndruma sportivul să nu folosească substanțe interzise. „Substanța pe care ea și-a administrat-o sau i-a fost administrată într-adevăr crește producția de hemoglobină și globule roșii, ceea ce poate să îi favorizeze performanțele. Sunt unele substanțe interzise pe care le putem administra sportivilor. Se face o scutire de uz terapeutic atunci când sportivul este diagnosticat cu o patologie care necesită acel tratament, dar este foarte complex acest procedeu și e trecut prin anumite comisii”, a explicat Mihaela Dobranici.

Ea spune că există și în România un produs în care se găsește roxadustat ca substanță activă, dar se știa că este pe lista interzisă, indiferent de cantitate. „Sunt substanțe care sunt admise într-o anumită cantitate, dar această substanță este interzisă total. Deci nu avem voie să administrăm în competiție această substanță”, a precizat vicepreședinta Asociației de Medicină Sportivă.

Lista substanțelor interzise se modifică de la an la an

„Nu știu dacă (Simona Halep) are un medic sportiv alături, care să o îndrume. Nu știu dacă din echipa ei face parte și un medic cu această specialitate, dar, repet, e un mare șoc și pentru noi și sunt foarte tristă să aflu această veste”, a completat Mihaela Dobranici.

„Nu știm exact cine este medicul Simonei în acest moment, dar noi, ca medici sportivi, avem foarte multe întâlniri, în primul rând în societatea noastră și în al doilea rând, împreună cu Agenția Națională Antidoping - avem o agenție foarte bine pusă la punct și care ne informează tot timpul și periodic sunt întâlniri în care suntem informați cu toate substanțele interzise, tot timpul suntem la zi ca medici sportivi cu toate informațiile noi și cu toate substanțele care sunt introduse ca fiind interzise, pentru că se modifică de la an la an”, a arătat Mihaela Dobranici.

„Acum cu siguranță se va face o anchetă. Cred eu că e important să vedem în ce condiții a fost administrată substanța și e greu să acuzăm pe cineva că e de vină”, a conchis vicepreședinta Societății de Medicină Sportivă.

Simona Halep a anunțat că a fost depistată pozitiv și suspendată

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat. Ea a fost suspendată provizoriu din competiții de Agenția Internațională de Integritate în Tenis.

„Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele”, a scris pe Instagram Simona Halep, fost lider mondial, în prezent aflată pe locul 9 în clasamentul WTA. „În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a mai spus Halep.

Simona Halep a pierdut la US Open 2022 încă de la primul meci. La scurt timp după aceea a intervenit divorțul neașteptat de Toni Iuruc, iar apoi a făcut o operație de rinoplastie pentru a-și trata o problemă mai veche cu sinusurile care o deranja pe teren. Deși avea șanse să participe la Turneul Campioanelor, Simona Halep anunțase că anul acesta nu va mai intra în competiții, având nevoie de refacere, dar, potrivit presei sportive, începuse deja primele antrenamente după intervenția chirurgicală.

Simona Halep a avut 39 de victorii și 11 înfrângeri în acest an, ceea ce o situează pe primele locuri în rândul sportivelor WTA cu cele mai multe victorii. Ea a câștigat în 2022 două titluri, la Melbourne și Toronto, reușind să revină în top 10 WTA după accidentarea care anul trecut a ținut-o câteva luni departe de competiții.

Editor : Luana Pavaluca