Simona Halep, depistată pozitiv la US Open. Un medic român din SUA explică ce este roxadustatul și la ce se folosește

Ion Alexie, medic român stabilit în SUA, a explicat vineri la Digi24, că roxadustatul, substanța interzisă cu care Simona Halep a fost depistată la un test antidoping efectuat la US Open, se găsește într-un medicament administrat pe cale orală pentru a crește numărul de globule roșii, hematiile, fiind folosit în cazurile de anemie.

„Aceste globule roșii în corpul nostru transportă oxigenul la toate organele și acest medicament, de fapt, crește eritropoietina, care este hormonul nostru nostru și eritropoietina produce aceste globule roșii, deci este un medicament indirect care ne amplifică nouă secreția de eritropoietină și se folosește în general la anemii”, a explicat Ion Alexie, medic român stabilit în SUA.

„În afară de asta, acest medicament scade în sângele nostru o substanță care se numește hepcidin și hepcidinul, prin mecanismul lui, ajută corpul să folosească mai bine fierul, pentru că toate globulele roșii și hematiile, de fapt, care transportă oxigenul, sunt construite și prin fier, deci le trebuie fier ca să care oxigenul”, a precizat medicul.

Anemiile la femei pot apărea în diverse situații. „Unele femei la ciclurile menstruale pot să piardă mai mult sânge decât normal, la alte persoane fierul nu se absoarbe corect și sunt deficiențe de fier, deci sunt multe cauze de anemie și acest medicament ajută la anemie”, a arătat dr. Alexie.

Întrebat dacă i-ar recomanda acest medicament unui sportiv cu anemie, medicul a spus că el nu poate să comenteze despre interdicțiile de dopping, dar poate să spună că în tratamentul anemiei se folosește o substanță injectabilă care este de fapt eritropoietina. „Dar după părerea mea, această pastilă e mai bună, pentru că ne crește eritropoietina noastră și practic are același efect. Deci, dacă la mine ar veni un pacient și mi-ar spune că e anemic și aș dovedi că e anemic, nu m-ar deranja, i-aș da acest tratament ca să îi creștem hemoglobina și să îl facem să se simtă mai bine”, a spus medicul.

În afară de asta, a arătat el, sportivii trebuie să aibă o hemoglobină și niște globule roșii în foarte bună stare pentru că ei fac un efort mai mult fizic și dacă sunt anemici, mai rău le este când joacă. „Deci, eu dacă sunt anemic și am o viață normală, poate nu mă afectează mult, dar dacă aș vrea să fiu sportiv, anemia va fi mult mai detrimentală”, spune medicul Ion Alexie.

Doctorul nu știe care ar fi toate efectele secundare ale acestui medicament. „Știu de acest medicament, dar dacă vrei amănunte, trebuie câteva minute să le vedem, pentru că și efectele secundare se schimbă. Medicamentul a fost aprobat de mulți ani de FDA (agenția medicamentului din SUA) în America și între timp s-au dovedit și alte efecte care se adaugă tot timpul. Trebuie o perioadă de o jumătate de oră sau o oră pentru fiecare medicament studiat, dacă vreți toate informațiile acum. Poate vă spun niște informații care sunt vechi de un an sau doi, deci orice medicament care este discutat azi trebuie revizuite toate efectele secundare, complicațiile, tratamentele și indicațiile”, a precizat medicul român din Las Vegas.

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat. Ea a fost suspendată provizoriu din competiții de Agenția Internațională de Integritate în Tenis.

„Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele”, a scris pe Instagram Simona Halep, fost lider mondial, în prezent aflată pe locul 9 în clasamentul WTA. „În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a mai spus Halep.

Simona Halep a pierdut la US Open 2022 încă de la primul meci. La scurt timp după aceea a intervenit divorțul neașteptat de Toni Iuruc, iar apoi a făcut o operație de rinoplastie pentru a-și trata o problemă mai veche cu sinusurile care o deranja pe teren. Deși avea șanse să participe la Turneul Campioanelor, Simona Halep anunțase că anul acesta nu va mai intra în competiții, având nevoie de refacere, dar, potrivit presei sportive, începuse deja primele antrenamente după intervenția chirurgicală. Simona Halep a avut 39 de victorii și 11 înfrângeri în acest an, ceea ce o situează pe primele locuri în rândul sportivelor WTA cu cele mai multe victorii. Ea a câștigat în 2022 două titluri, la Melbourne și Toronto, reușind să revină în top 10 WTA.

