Simona Halep întâlnește în sferturile de finală de la Rogers Cup o sportivă tânără, cu care n-a jucat niciodată

Simona Halep, locul 4 WTA, o va întâlni vineri, în sferturile de finală de la Rogers Cup 2019, pe Marie Bouzkova, locul 91 WTA, care a reușit să o elimine în optimi pe letona Jelena Ostapenko, locul 82 WTA. A fost o victorie relativ ușoară, în două seturi încheiate cu scor identic 6-2, 6-2, la capătul unui meci care a durat o oră și 20 de minute.

Și Simona Halep a avut parte de o victorie facilă în optimile de finală, împotriva rusoaicei Svetlana Kuznetsova (6-2, 6-1), după o oră și șase minute de joc. Asta, după ce cu o zi înainte trecuse cu mari emoții, la limită, de americanca Jennifer Brady (4-6, 7-5, 7-6).

Adversara Simonei Halep din sferturile de finală ale turneului de la Toronto, Marie Bouzkova, face parte din generația tinerelor jucătoare care vin tare din urmă. În vârstă de 21 de ani (împliniți cu doar câteva săptămâni în urmă), Marie Bouzkova este încă o reprezentantă a școlii de tenis din Cehia, școală care a dat în ultimii ani o serie de sportive de top.

Din această perspectivă, meciul s-ar putea dovedi mai dificil decât poate părea, cu atât mai mult cu cât Simona Halep și Marie Bouzkova se întâlnesc pentru prima dată. Altfel ar fi stat lucrurile dacă adversara ar fi fost Jelena Ostapenko, pe care Simona Halep o cunoștea foarte bine.

Marie Bouzkova este o jucătoare înaltă, are 1,80 metri, iar în 2014 a fost campioană la US Open la junioare. A intrat în circuitul profesionist în 2015 și chiar dacă nu are până acum niciun titlu WTA, la Rogers Cup a reușit o mare surpriză: să o elimine pe finalista de anul trecut, Sloane Stephens, locul 8 WTA. Acum, o întâlnește pe cealaltă finalistă, deținătoarea trofeului: Simona Halep.

Meciurile din sferturile de finală

Simona Halep (România) VS. Marie Bouzkova (Cehia)

Karolina Pliskova (Cehia) VS. Bianca Andreescu (Canada)

Sofia Kenin (SUA) VS. Elina Svitolina (Ucraina)

Serena Williams (SUA) VS. Naomi Osaka (Japonia)/Iga Swiatek (Polonia)

Redactor: Luana Păvălucă