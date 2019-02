Simona Halep - Lesia Tsurenko, LIVE TEXT, de la 10.30, în optimi la Dubai. Halep a învins-o în 6 meciuri din 6

Meciul dintre Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 3, şi ucraineanca Lesia Tsurenko, locul 23 WTA, va avea loc, azi, în jurul orei 10.30, în optimile de finală ale turneului cu premii de 2,8 milioane de dolari de la Dubai.

Această întâlnire este a doua de pe arena centrală. Ziua a fost deschisă, de la ora 09.00, de partida dintre Petra Kvitova din Cehia, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 2, şi americanca Jennifer Brady, locul 117 WTA, venită din calificări.

Simona Halep va evolua a doua săptămână la rând împotriva Lesiei Tsurenko, locul 23 WTA, după ce aceasta a trecut, greu, cu scorul de 6-4, 6-7 (5), 6-3, de chinezoaica Lin Zhu, locul 107 WTA, venită din calificări, într-un meci de aproape două ore şi jumătate, din turul al doilea al turneului de la Dubai.

Simona Halep a învins-o, marţi, cu scorul de 7-6 (4), 6-4, pe jucătoarea canadiană Eugenie Bouchard, locul 79 WTA, beneficiară a unui wild card, calificându-se în optimile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Dubai.

Halep conduce cu 6-0 în întâlnirile directe cu ucraineanca de 29 de ani, aflată la cea mai bună clasare din carieră.

Săptămâna trecută, Simona Halep a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-3, pe Tsurenko, tot în optimile de finală, dar la Qatar Open, turneu de categorie Premier.

Primele lor patru întâlniri au avut loc în 2014, când Tsurenko i-a luat româncei singurul set, la Wimbledon, şi anterior, iar a cincea s-a desfăşurat la ediţia trecută a turneului de la Cincinnati, când Halep s-a impus în sferturi, cu 6-4, 6-1.

Simona Halep: Sunt un pic obosită şi toată lumea poate vedea asta

Simona Halep a declarat că este un pic obosită după ce a jucat în Cupa Federaţiei şi după ce a atins finala turneului de la Doha, săptămâna trecută.

„Este frumos să mă întorc aici, mă simt bine şi am amintiri extraordinare. Vin de fiecare dată cu plăcere şi cred că azi am jucat un tenis bun, am câştigat, aşa că sunt fericită că am trecut mai departe. Sunt un pic obosită şi toată lumea poate vedea asta. Am avut atât de multe meciuri grele, după FedCup şi cred că este greu din punct de vedere psihic. Vreau doar să rămân concentrată pentru fiecare minge şi să dau totul. Nu am mult, dar a fost suficient ca să câştig. Le mulţumesc tuturor fanilor români şi celorlalţi, bineînţeles, e un sentiment plăcut să am o aşa susţinere oriunde merg şi, da, mă simt ca acasă. Şi la Ostrava a fost extraordinar şi vreau să le mulţumesc tuturor românilor că au venit şi au călătorit ca să ne susţină. Cred că ea (n.r. - Bouchard) a jucat mai bine ca în urmă cu câţiva ani, cred că e pe calea cea bună, sunt sigură că poate evolua bine din nou. A fost în Top 10 şi cunoaşte sentimentul şi sunt sigură că dacă va munci din greu va reveni”, a declarat Halep, la interviul de pe teren.

