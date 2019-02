Simona Halep - Eugenie Bouchard, LIVE TEXT, azi de la 13.30, în turul 2 la turneul de la Dubai

Simona Halep, locul 2 WTA şi favorită 3, o va întâlni pe Eugenie Bouchard, numărul 79 mondial, în turul doi al turneului de la Dubai, azi, în jurul orei 13.30, conform programului anunţat de organizatori.

Meciul va fi al treilea de pe terenul central. Prima confruntare a zilei, Katerina Siniakova – Petra Kvitova, cap de serie 2, a fost programat la ora 09.00. În al doilea meci de pe terenul central joacă acum Ons Jabeur (Tunisia) şi Elina Svitolina (Ucraina), cap de serie 6.

Halep a mai întâlnit-o pe Bouchard de patru ori, ultima dată la Australian Open, în 2018, confruntare în care s-a impus. Halep a câştigat trei din cele patru meciuri cu Bouchard.

Bouchard despre Halep: Poate ajunge la orice minge şi să facă ceva cu ea

Jucătoarea Eugenie Bouchard a declarat că va încerca să îşi ofere cea mai bună şansă în faţa româncei care a învins-o anul trecut, la Australian Open, informează wtatennis.com.

Halep a câştigat trei din cele patru meciuri cu Bouchard.

„Meciul cu Simona Halep nu a fost unul bun pentru mine. Nu vreau să fac o comparaţie între cum am fost în diverse momente. Voi merge acolo şi voi încerca să îmi dau cea mai bună şansă. Nu vreau să am regrete. Acesta este obiectivul meu numărul unu. Încerc să nu mai fiu o perfecţionistă. Cred că sunt mai atentă acum, odată cu trecerea timpului. Găsirea unui echilibru este importantă. Am urmărit finala French Open de anul trecut şi m-a inspirat. Ea poate ajunge la orice minge şi să facă ceva cu ea. Trebuie să înţelegi că joci împotriva unui zid agresiv şi trebuie să încerci să găseşti câteva crăpături şi să îţi încerci şansa”, a spus Bouchard.

Simona Halep a anunţat că nu continuă colaborarea cu Van Cleemput

Simona Halep a anunţat în weekend că nu va continua colaborarea cu antrenorul belgian Thierry Van Cleemput, relatază wtatennis.com.

„Am încercat o săptămână şi s-a terminat. Am decis să punem capăt colaborării, pentru că nu ne potrivim. Este o persoană foarte bună, dar pe teren nu există chimie între noi. Nu ne-am potrivit din punct de vedere al jocului de tenis. Personal, cred că este o persoană foarte de treabă. Suntem prieteni”, a spus Halep pentru WTA Insider.

Simona Halep a colaborat cu Van Cleemput la Qatar Open.

Simona Halep a anunţat în weekend că nu va continua colaborarea cu antrenorul belgian Thierry Van Cleemput.

Fostul lider WTA, care participă săptămâna aceasta la turneul de la Dubai, a precizat că în acest moment nu caută antrenor: „Pot spune că nu caut în acest moment. Am echipa mea. Mă simt bine aşa şi voi lăsa să treacă timpul. Ştiu că la începutul anului am spus asta şi apoi m-am răzgândit, pentru că am simţit că am nevoie de un antrenor. Totuşi, acum simt că am nevoie de acea libertate, să joc punând în aplicare ce am învăţat de la Darren (Cahill). Acum mă simt mai relaxată. Priorităţile de schimbă puţin. Sunt mai reponsabilă şi încerc să îmi rezolv singură problemele, pe teren şi în afara terenului”.

Simona Halep este noul nr. 2 mondial, în clasamentul WTA

Simona Halep, finalistă la Doha, a urcat pe locul 2 WTA, cu 5.537 de puncte, în clasamentul dat publicităţii luni. Japoneza Naomi Osaka este lider, cu 6.970 de puncte, iar Sloane Stephens din SUA se află pe locul al treilea, cu 5.307 de puncte.

În Top 10 WTA a revenit şi Serena Williams, americanca fiind pe locul 10, cu 3.406 puncte.

Primele zece jucătoare din clasament sunt următoarele:

1. Naomi Osaka (Japonia) 6.970 de puncte;

2. Simona Halep (România) 5.537;

3. Sloane Stephens (SUA) 5.307;

4. Petra Kvitova (Cehia) 5.120;

5. Karolina Pliskova (Cehia) 5.055;

6. Elina Svitolina (Ucraina) 5.020;

7. Angelique Kerber (Germania) 4.960;

8. Kiki Bertens (Olanda) 4.885;

9. Arina Sabalenka (Belarus) 3.565;

10. Serena Williams (SUA) 3.406.

