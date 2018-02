Simona Halep, mesaj după retragerea de la Doha

Simona Halep a revenit, sâmbătă, în țară, dar nu a stat de vorbă cu presa pe aeroport, vizibil supărată din cauza retragerii din semifinalele turneului de la Doha. În schimb, ea și-a împărtășit sentimentele într-un mesaj postat pe Facebook în jurul prânzului.

Spune că a trebuit să accepte realitatea că nu putea continua din cauza accidentării la piciorul drept și precizează că este frustrant că a fost nevoită să se retragă, după ce se calificase în penultimul act al competiţiei.

„Din păcate, problema mea s-a înrăutăţit ieri în timpul celui de-al doilea set şi a fost foarte dureros. Am venit la Doha cu speranţa că m-am recuperat sută la sută, dar după fiecare meci piciorul meu era din ce în ce mai rău. Este frustrant să te califici în semifinalele unui turneu mare cum este cel de la Doha, unde am amintiri frumoase, şi să te retragi din cauza unei accidentări. A fost o decizie dificilă, dar după ce am discutat cu echipa mea a trebuit să accept realitatea şi să îmi continui tratamentele. Vă mulţumesc pentru susţinere. Sper să revin pe teren cât mai curând”, a scris Simona Halep pe Facebook, într-un mesaj postat în limba engleză.

Vineri, Simona Halep a declarat că a simţit durere la piciorul drept în fiecare zi în această săptămână şi că a fost surprinsă să poată juca şi câştiga trei meciuri la Qatar Open, reamintește News.ro.

Halep s-a retras din semifinalele turneului de al Doha, în urma accidentării suferite în meciul cu americanca Catherine Bellis, din sferturile de finală. Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o cu scorul de 6-0, 6-4 pe Bellis.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, urma să joace sâmbătă, de la ora 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Doha.