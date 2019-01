Simona Halep s-a întâlnit cu Darren Cahill. Mesajul transmis

Simona Halep, nr. 1 WTA, care se află în Australia, la Sydney, unde se pregătește pentru meciul său de debut din acest an competițional, s-a întâlnit cu Darren Cahill, antrenorul alături de care a cunoscut culmile succesului, dar care, la sfârșitul anului trecut, a anunțat că renunță să o mai pregătească pe jucătoarea română, având alte priorități. Cei doi s-au despărțit însă în termeni buni și o reîntâlnire în Australia era inevitabilă. Sâmbătă, Simona Halep și Darren Cahill au luat cina împreună.

„Prima noastră cină în 2019. Le aştept nerăbdătoare pe următoarele”, a scris Simona Halep pe Instagram, unde a publicat și o fotografie cu fostul său antrenor.

Într-o altă fotografie publicată duminică dimineață pe Instagram, Simona Halep pare fericită și încrezătoare. Cu o ținută causual, care îi subliniază suplețea, Simona Halep le urează fanilor „Duminică frumoasă”. Este în fața ferestrei hotelului și privește zâmbind pe fereastră, spre port:

Fără antrenor

Cu toate acestea, liderul mondial Simona Halep a declarat într-un interviu pentru WTA Insider că va participa la turneele din primele trei sau patru luni ale sezonului 2019 fără antrenor.

„Situaţia este astfel pentru următoarele trei-patru luni, nu vreau să iau antrenor. Nu mă gândesc la asta. Las lucrurile să meargă de la sine şi voi vedea cum este, cumva, singură”, a afirmat sportiva, citată de News.ro. „Vreau doar să mă liniştesc. Am avut suficientă presiune în aceşti ani. Acum simt că nu vreau să mă leg de nimeni, pentru că atunci când ai antrenor trebuie să-I fi dedicat acelei persoane şi să faci totul pentru antrenor şi pentru echipă. Am nevoie să fiu liniştită câteva luni, câteva săptămâni, pentru că anul trecut a fost unul greu. Mă simt mai bine dacă rămân aşa. Este decizia mea şi nu ştiu dacă este cea mai bună, dar mi-am asumat riscul. Viaţa mea nu este doar tenisul acum. Încerc să mă bucur de mai mult. Încerc să fiu fericită. Am fost mereu, dar acum mă simt mai relaxată şi mă bucur şi de alte lucruri”, a adăugat ea.

„Sunt mai responsabilă acum”

Simona Halep a precizat că rămâne prietenă cu Darren Cahill şi păstrează permanent legătura cu el, antrenorul australian oferindu-i sfaturi atunci când poate. „A luat decizia pentru că familia este întotdeauna principală. Nu am fost dezamăgită sau supărată, am înţeles perfect. Avem o relaţie foarte bună. Vorbim aproape în fiecare zi. I-am cerut un sfat şi mi l-a dat. Am discutat şi după finalul sezonului. Evident, nu este la fel, pentru că nu mai este antrenorul meu. Dar ne leagă o mare prietenie şi asta este cel mai important. Ultimii patru ani au fost cu Darren şi au fost cei mai buni. Pot spune că este greu fără el”, a declarat sportiva.

Simona Halep a spus că se simte totuşi încrezătoare. „Sunt încrezătoare că pot să îmi fac jocul pe teren. Sunt mai responsabilă acum cu privire la tot ce trebuie să fac. Poate este un lucru bun, voi vedea”, a adăugat ea.

Nu a mai avut probleme cu spatele

Simona Halep a menţionat că în ultima perioadă nu a avut probleme cu spatele. „M-am antrenat la capacitate maximă, am jucat câteva seturi, câteva meciuri. Aşa că fără durere, fără stres… Dar nu se ştie niciodată ce va fi, până la meciurile oficiale, astfel că aştept să văd săptămâna aceasta cum mă simt. Acum mă simt bine, mă simt odihnită, sănătoasă, relaxată. Sunt bine şi fericită”, a spus Halep.

Simona Halep va începe prima ei competiţie din 2019, Sydney International, în turul al doilea, fază în care va evolua cu australianca Ashleigh Barty, locul 15 WTA, sau cu letona Jelena Ostapenko, locul 22 WTA.

Liderul WTA a încheiat la sfârşitul anului trecut colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill. Simona Halep merge la primele turnee din 2019 cu o echipă formată din fizioterapeutul Andrei Cristofor, preparatorul fizic Teo Cercel şi „sparring partnerul” Vasile Antonescu.

