Simona Halep s-a retras după doar un meci la Cincinnati. Spune că iar e accidentată

Simona Halep s-a retras de la Cincinnati, cu puțin timp înaintea meciului cu Jessica Pegula, din turul 2. Anunțul a fost făcut chiar de campioana noastră, potriti digisport.ro. Ea ar fi trebuit să joace miercuri, în jurul orei 2:00 dimineața.

„Din păcate, o radiografie din această dimineață a arătat că am o mică ruptură la aductorul drept și, din acest motiv, ar fi prea riscant să joc diseară. Mă voi odihni și voi face totul pentru a fi pregătită de US Open. Pentru fanii din Cincinnati, a fost drăguț să vă revăd”, a scris Halep pe rețelele de socializare.

Halep a avut probleme și în primul meci de la Cincinnati, cel cu Magda Linette. Chiar dacă a câștigat cu 6-4, 3-6, 6-1, Simona a avut nevioie de intervenția medicului. Românca a cerut un time-out medical imediat după ce a simțit dureri exact la adductorul drept. Ea chiar se ținea cu mâna de zona afectată, care i-a fost bandajată ulterior pentru a putea continua jocul.

Simona Halep a și recunoscut, după al doilea meci de la revenirea pe teren, că i-a fost teamă să nu se accidenteze din nou după ruptura musculară suferită în luna mai.

„Teama este permanentă acum, pentru că a fost o accidentare destul de gravă la Roma, nu am mai trăit așa ceva și, să ți se rupă mușchiul, nu este o treabă ușoară. A durat ceva până am revenit și bineînțeles că sunt un pic temătoare. 3 luni fără meci jucat, faptul că nu am jucat meciuri oficiale, îmi e mai greu acum, dar, de la o zi la alta, parcă e mai bine”, a spus Halep după meciul cu Magda Linette.

Simona Halep a lipsit 3 luni de pe teren și a revenit la turneul de la Montreal. Pe 12 mai, a suferit o ruptură musculară la gamba stângă, în turneul de la Roma, în timpul meciului cu Angelique Kerber, din turul 2.

Din cauza acelei accidentări, Halep a ratat Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice, pe lângă alte turnee.

Editor : Liviu Cojan