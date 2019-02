Surpriză în tribune la Dubai. Cine a venit să o vadă pe Simona Halep: „Este o onoare pentru mine”

Simona Halep a reușit să se califice în sferturi la Dubai, după un meci în care cel mai mare dușman al ei i-a fost oboseala acumulată în ultimele două săptămâni. Halep spune însă că se bucură că este puternică mintal și reușește să rămână concentrată în momentele dificile din timpul meciurilor.

În tribune la acest meci al Simonei Halep a fost și ambasadorul român în Emiratele Arabe Unite, Adrian Măcelaru.

„Sunt foarte mulțumiță, mai ales că nu a fost ușor sa joc azi. Am știut că trebuie să mă concentrez pentru fiecare minge și să lupt împotriva ei (n.r. împotriva lui Tsurenko). Mă bucur să merg mai departe în turneu. Am fost supărată după pierderea finalei de la Doha. Oboseala se strânge, așa că mă bucur să văd ca pot să rămân concentrată. Sper să pot să joc și mâine la fel ca până acum. Vreau să-i mulțumesc domnului amabasador că a fost aici. Este o onoare pentru mine și mă bucur că am caștigat acest meci, la care a fost și el spectator”, a spus Simona Halep la finalul partidei.

