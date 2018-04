VIDEO | Un punct câştigat de Halep la Miami, lovitura lunii martie

Un punct câştigat de Simona Halep în meciul cu poloneza Agnieszka Radwanska din turul al treilea al Miami Open a fost ales de fani, pe site-ul WTA, lovitura lunii martie.

