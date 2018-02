VIDEO. Momentul în care un patinator nord-coreean încearcă să îl doboare pe gheață pe rivalul său japonez

La câteva secunde după ce a pornit în cursă, atletul nrod-coreean Jong Kwang Bom, care a participat la proba de 500 de metri patinaj viteză la Olimpiada de Iarnă de la Pyeongchang, a căzut spectaculos pe gheață. Însă un alt detaliu a atras atenția camerelor video: felul în care sportivul nord-coreean a încercat apoi să deturneze cursa rivalului său din Japonia.

I'm no short track speed skating expert.....but, how was the skater from North Korea not disqualified when he reached out & tried to trip the other guy after he fell? The officials allowed the race to restart then he tried to take everyone out. 🤣🥇💯 #Olympics #USA pic.twitter.com/XBj4r7oLTn