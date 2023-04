Un asistent medical de la Spitalul de Psihiatrie din Oradea este cercetat pentru că ar fi violat o pacientă în vârstă de 18 ani

Un asistent medical de la Spitalul de Psihiatrie din Oradea a fost suspendat, după ce ar fi violat o pacientă în vârstă de 18 ani. Agresiunea sexuală ar fi avut loc în noaptea de duminică spre luni, chiar în spital. Cazul este investigat de Poliție și Parchet, scrie eBihoreanul.

Asistentul medical are 52 de ani și lucrează în secția de Psihiatrie III a Spitalului Județean din Oradea. Conducerea unității medicale a fost sesizată luni dimineață, chiar de familia fetei.

"Am primit luni o reclamație privind un viol care ar fi fost comis de un asistent de la secția Psihiatrie III și am luat de îndată măsurile care s-au impus. Pacienta presupusă victimă a agresiunii sexuale a fost trimisă la Serviciul de Medicină Legală, iar asistentul acuzat a fost suspendat din activitate. A fost trimis în concediu de odihnă, cu obligația de a se prezenta pentru audieri în fața unei comisii de cercetare administrativă pe care am dispus-o imediat", a declarat Gheorghe Carp, managerul Spitalului Județean Oradea, pentru sursa citată.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea au refuzat să ofere detalii din anchetă, pe motiv că datele solicitate "ar fi în măsură să pericliteze rezultatul anchetei".

Potrivit Codului Penal, violul se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Pedeapsa este, însă, de la 5 la 12 ani atunci când "victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului".

Pacienta, în vârstă de 18 ani, ar fi fost internată la Psihiatrie de familie pentru problemele pe care le avea cu alcoolul, au declarat surse medicale pentru Bihon.ro.

Editor : Izabela Zaharia