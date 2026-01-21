Live TV

Un pompier de la ISU Arad a fost condamnat la închisoare, după ce a folosit un echipament audio-video pentru a copia la Bacalaureat

ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un pompier de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad a fost condamnat la cinci luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce şi-a recunoscut vinovăţia într-un dosar vizând divulgarea de informaţii nepublice. El a dat bani unei persoane pentru a primi echipament audio-video prin care soţia să îi spună rezolvarea subiectelor la Bacalaureat, informează News.ro. De altfel, echipamentul a fost găsit la el, chiar în timpul unei probe a examenului. Pompierul dorea să promoveze Bac-ul pentru a putea deveni subofiţer.

Reprezentanţii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) au anunţat, miercuri, că a fost admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara cu un inculpat, cadru militar activ în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Vasile Goldiş” Arad.

El a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru divulgare a unor informaţii nepublice.

”În fapt, în luna iunie 2025, o persoană i-a solicitat inculpatului suma de 3.300 de euro, din care a primit avans suma de 900 de euro pentru a-i furniza echipamente disimulate de transmitere audio-video la distanţă astfel încât acesta să îi poată comunica în timp real subiectele de la examenul de bacalaureat, iar soţia sa să îi comunice rezultatele”, a arătat DGA.

În 13 iunie 2025 au fost făcute, simultan, mai multe percheziţii domiciliare şi corporale, printre care şi cea asupra pompierului, la aproximativ o oră după începerea probei la alegere a examenului de Bacalaureat, fiind descoperite asupra sa echipamentele de transmitere audio-video disimulate.

La audieri s-a stabilit că inculpatul este pompier în cadrul ISU Arad, având gradul de soldat, şi susţinea examenul de bacalaureat pentru a putea ulterior să treacă în corpul subofiţerilor.

Reprezentanţii Serviciului Judeţean Anticorupţie Arad au fost delegaţi pentru a face mai multe activităţi procedurale şi procesual penale în dosar.

