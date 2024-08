Un specialist ATI le ia apărarea doctorițelor de la Sf. Pantelimon: „Nu are sens continuarea cu un medicament care nu are eficiență”

Medicii specialiști de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) au venit cu noi explicații în cazul celor două doctorițe de la Spitalul Sf. Pantelimon, arestate preventiv pentru crimă cu premeditare. În cazul punctual documentat de procurori, scăderea dozei de noradrenalină este justificabilă din punct de vedere științific, a explicat specialistul Radu Țincu, într-o intervenție la Digi24.ro.

Anchetatorii au pus cap la cap mai multe detalii tehnice și medicale în cazul unui singur pacient, internat în stare gravă la ATI în luna martie. Ei susțin că acesta a murit după ce i s-a redus „brusc”, de două ori în câteva zile, doza de noradrenalină, o substanță care se administrează pentru a menține tensiunea arterială în parametri normali.

„Pacientul în vârstă de 54 de ani a fost internat în spital în data de 17.03, iar pe fondul agravării stării de sănătate, a fost transferat la ATI în data de 25.03. În data de 26.03 are loc prima reducere bruscă a dozei de noradrenalină. În zilele următoare, starea pacientului s-a îmbunătăţit, el fiind chiar vizitat de familie. În data de 04.04 are loc a doua reducere a dozei de noradrenalină şi survine decesul”, a subliniat procurorul Alexandru Anghel.

Radu Țincu, medic specialist ATI, a explicat, într-o intervenție la Digi24, că noradrenalina se folosește în momentul în care tensiunea arterială a unui pacient este scăzută. Totodată, dozele se administrează în funcție de greutatea corporală.

„Toate ghidurile internaționale ne spun că dacă la doza maximă pe care o administrăm nu se realizeaza o îmbunătățire a tensiunii arteriale înseamnă ineficiența tratamentului, iar acel tratament fie trebuie oprit, fie înlocuit”, a declarat Radu Țincu, la Digi24.

Punctual, specialistul susține că tensiunea pacientului respectiv, menținută „mai multe zile sub tratament cu noradrenalină este o tensiune incompatibilă cu supraviețuirea”. Același lucru a fost subliniat și de Societatea Română de ATI.

„Este dovedit că mortalitatea crește proporțional cu dozele excesive de noradrenalină administrată. Pe de altă parte, neatingerea țintei de tensiune arterială medie pe o perioadă de câteva ore, prezice o mortalitate de 100%”, se arată în comunicatul Societății Române de ATI.

„În acest moment, la nivel internațional se spune că dacă nu putem obține în câteva ore o îmbunătățire a tensiunii arteriale sub tratament cu noradrenalină, acest lucru arată că medicamentul e ineficient pentru pacient și nu are sens continuarea cu un medicament care nu are eficiență”, a adăugat Radu Țincu.

Procurori: Exista un mecanism de „eficientizare” a activității din ATI

Proba pe care se bazează procurorii în acest moment este un aparat medical - injectomat - la care era conectat pacientul de 54 de ani.

„Aceste aparate, injectomatele, care administrau noradrenalina, nu erau alocate pe un anumit pacient. Existau mișcări nedocumentate ale acestor aparaturi, erau duse dintr-un salon în altul, mutate de la un pacient la altul în funcție de necesități. Noi am avut acces la înregistrările salvate de aceste aparate și am putut ca în baza acelei fotografii care a circulat și în presă, să identificăm un anumit aparat și un anumit pacient”, a explicat Alexandru Anghel, procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Totodată, din referat mai reiese că una dintre doctorițe, poreclită „doamna cu coasa”, ar fi implementat, încă de anul trecut, un mecanism de „eficientizare” a activității din secția ATI, prin reducerea dozei de noradrenalină.

„Inculpata a venit pe salonul martorei (una dintre asistente, n.r.) și a modificat rata de noradrenalină pe injectomatul pacientului, de la 15 ml pe ora la 1 ml pe oră și i-a transmis că este „de lăsat”, totodată făcând mențiunea ca martora să treacă în foaia de observație valoarea de 15 ml/oră”, se arată în referatul procurorilor.

Radu Țincu a evidențiat că este nevoie să fie implementate „anumite protocoale de tratament care să fie aplicate unitar în sistemul medical”, ținând cont de „perspectiva cunoștințelor medicale actuale”. La rândul lor, reprezentanții Societății Române de ATI (SR ATI) cer o analiză comună realizată de corpul medical și sistemul de justiție în astfel de cazuri.

„Regretăm absența în România a unui grup de experți medicali acreditați de sistemul de justiție care să poată oferi expertiză magistraților. Poate acest moment extrem de neplăcut va face ca și în România să fie adoptate reglementările legislative absolut necesare, prezente în legislația majorității țărilor europene, referitoare la acest domeniu extrem de sensibil”, se mai arată în comunicatul SR ATI.

