Viață de huzur cu bani de recuzită, cumpărați de pe internet. 5 ani de închisoare cu executare pentru un bărbat din Satu Mare

Un bărbat din Satu Mare a fost condamnat, zilele trecute, la 5 ani de închisoare cu executare, după ce a înșelat mai multe persoane cu bani de recuzită. Bancnotele de euro false, destinate exclusiv platourilor de filmare, fuseseră cumpărate de pe internet și folosite de tânăr în diferite circumstanțe, ca și cum ar fi fost reale, scrie Presa SM.

Faptele, scrie sursa citată, au avut loc în cursul anului 2020. Bărbatul cumpărase de pe un site de vânzări mai multe bancnote de 50 de euro, de recuzită, folosite pe platourile de filmare.

Cu banii în buzunar, a pornit apoi la cumpărături și, profitând de naivitatea vânzătorilor, a cumpărat tot ce și-a dorit. Potrivit datelor de la dosar, printre achizițiile cu bani falși se numără și un câine din rasa buldog francez, achiziționat cu 400 de euro.

Alți 200 de euro i-a plătit pe un ceas, relatează o martoră din dosar. Pe 22.12.2020, inculpatul l-a abordat pe un tânăr în Piața de Vechituri din Satu Mare. L-a întrebat dacă are ceva de vânzare, iar acesta i-a oferit un ceas cu 1.200 de lei. Cei doi au bătut palma, iar în schimbul ceasului bărbatul acuzat de înșelăciune i-a oferit vânzătorului 200 de euro și diferența de 50 de lei.

Pe lista achizițiilor cu bani de recuzită se regăsește și un Iphone 7 Plus, pe care vânzătorul ceruse 200 de euro. Tânărul i-a plătit 4 bancnote de 50 de euro. Abia când a vrut să schimbe banii la o casă de schimb valutar, vânzătorul a aflat că a fost înșelat. Angajata a constat că bancnotele sunt, de fapt, de recuzită și sunt inscripționate cu textul ”This is not legal. It is to be used for motion props".

Pe baza plângerilor făcute la Poliție, bărbatul a fost prins și acuzat de înșelăciune. După mai bine de 3 ani de proces, tânărul din Satu Mare a fost condamnat la 5 ani și 20 de zile de închisoare, în regim de detenție.

Editor : Izabela Zaharia