VIDEO Primarul din Roşiorii de Vede, filmat în timp ce se bate cu un bărbat, într-o farmacie. Edilul a fost amendat

Primarul municipiului Roşiorii de Vede, Valerică Cîrciumaru, a fost amendat contravenţional în baza legii care sancţionează fapte de tulburare a ordinii şi liniştii publice, după ce a fost filmat în timp ce se bate cu un bărbat, într-o farmacie.



În imaginile publicate pe internet şi filmate într-o farmacie se vede cum edilul, împreună cu o farmacistă, îi cere unui bărbat care stă pe un scaun, în farmacie, şi care aparent refuză să părăsească incinta, să iasă din farmacie, scrie News.ro.

„Uitaţi în ce hal miroase, nu scăpăm de el, nu se poate aşa ceva!” se plânge una dintre farmaciste.

La un moment dat, bărbatul alungat din farmacie îi cere primarului: „Stai, mă cuminte”, după care între cei doi începe o altercaţie, îmbrâncindu-se şi lovindu-se reciproc.



„Având în vedere imaginile video apărute în spaţiul public, referitoare la o agresiune fizică, între două persoane de sex masculin, aflate într-o unitate farmaceutică din municipiul Roşiori de Vede, Compartimentul de informare şi relaţii publice al I.P.J. Teleorman este abilitat să comunice următoarele: Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au procedat la efectuarea de verificări în vederea identificării persoanelor implicate şi stabilirii situaţiei de fapt. Ulterior, persoana în cauză a refuzat să formuleze plângere penală, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Ambele persoane implicate au fost sancţionate conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”; transmit oficialii Poliţiei judeţene Teleorman.

Primarul municipiului Roşiorii de Vede a explicat, într-o declaraţie pentru presa locală, că „a făcut ce trebuia”.

„A fost un incident, am intrat acolo, nu puteam să întorc spatele şi să plec, mai ales că era o situaţie de care ştiam, farmacista fusese la mine în audienţă de vreo două ori. Ăsta intrase în farmacie, se aşezase pe scăunel şi nu mai voia să iasă. Una din farmaciste se certa cu unul în faţa farmaciei, celelalte se chinuiau să îl dea pe ăla afară. Eu ştiind deja, pentru că eu cunoşteam situaţia, am intrat, iar un altul, în loc să mă ajute, ca să rezolvăm treaba, a început să mă filmeze, ăştia sunt oamenii... În primă fază am vorbit frumos cu el, nu am putut să rezolv şi am sunat la poliţie. Când a văzut că am chemat poliţia, a devenit agresiv, a împins-o pe farmacistă, s-a repezit şi la mine, până a venit poliţia, ce era să fac, să stau să dea în mine? Eu consider că am făcut ce trebuia”, a declarat Valerică Cîrciumaru pentru explozivnews24.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.