24 Trends for 2024: România, un pas mai aproape de viitorul pe care îl merită

Forumul „24 Trends for 2024” s-a încheiat, marcând cu succes finalul celei de-a treia serii și consolidându-și poziția de inițiativă de referință în conștientizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă stabilite de Națiunile Unite și consolidate în legislația privind domeniul ESG, emisă la nivelul Uniunii Europene, ținte pe care România s-a angajat să le atingă până în 2030.

Forumul a fost organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Digi24, în parteneriat cu Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA), între 18-22 noiembrie, în platoul Digi24, și a fost moderat cu succes de Teodora Tompea și Cosmin Prelipceanu. De-a lungul celor trei serii, forumul a catalizat peste 190 de experți, miniștri, lideri din mediul privat, reprezentanți ai organismelor internaționale și ai societății civile, care și-au conjugat vocile pentru a analiza un spectru amplu de problematici, dar și pentru a viza elaborarea unor măsuri cu aplicabilitate rapidă, inițiative de amendare a cadrului legislativ actual, și identificarea unor pârghii de accelerare a schimbării.

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată unanim de România alături de toate statele membre ale Națiunilor Unite în 2015, reprezintă un angajament global remarcabil prin stabilirea a 17 Obiective Globale pentru Dezvoltare Durabilă (ODD).

În urma organizării primei serii a forumului 24 Trends for 2024 din luna mai, s-au format grupuri de lucru dedicate nucleelor: fiscalitate, agricultură, sănătate. În cadrul acestor grupuri s-au conturat deja direcții clare pentru fiecare actor implicat, abordând sustenabilitatea printr-o prismă amplă, ce integrează impactul social, economic și de mediu.

Forumul 24 Trends for 2024 a creat un spațiu al ideilor în cadrul celor 15 dezbateri, o punte între generații și perspective, o conversație vie purtată timp de peste 30 de ore în transmisiune directă, care a atras mii de priviri și gânduri.

Prima serie de dezbateri din luna mai a pus în lumină cinci nuclee esențiale pentru viitorul economic și social al României: energie, agricultură, sănătate, economie circulară și finanțare. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea strategiilor inovatoare pentru tranziția către sustenabilitate, optimizarea resurselor și crearea unui cadru solid pentru creștere economică și bunăstare, reunind experți, antreprenori și factori de decizie pentru a transforma provocările actuale în oportunități de dezvoltare.

Cea de-a doua serie de dezbateri din cadrul forumului „24 Trends for 2024”, care a avut loc în luna septembrie, a adus o premieră pentru mediul de afaceri, introducând securitatea națională ca o temă centrală de reflecție și acțiune. De la securitatea națională, percepută ca o responsabilitate colectivă și individuală, la inovația energetică, siguranța alimentară, dezvoltarea capitalului uman și egalitatea de gen, dezbaterile au abordat subiecte fundamentale pentru viitorul societății. Prin implicarea liderilor de opinie, experților și reprezentanților sectorului privat, s-a subliniat nevoia de acțiuni strategice, investiții sustenabile și colaborări interdisciplinare. Mesajul cheie al acestei serii a fost clar: construirea unui viitor rezilient necesită investiții continue în educație, sustenabilitate și echitate, precum și promovarea inovației și a solidarității între toți actorii societății.

Ultima dintre cele trei serii a forumului „24 Trends for 2024” , care s-a încheiat pe 22 noiembrie, s-a concentrat pe identificarea soluțiilor inovatoare pentru marile provocări ale prezentului și viitorului, oferind un cadru unic de dezbatere care a reunit experți din diverse domenii, oficiali guvernamentali și lideri ai societății civile. De-a lungul celor cinci zile tematice, forumul a abordat subiecte precum apărarea națională, biodiversitatea, demografia, orașele inteligente și educația, evidențiind necesitatea colaborării între sectorul public și privat, precum și importanța investițiilor strategice în sustenabilitate, inovație și reziliență socială. Forumul a relevat idei transformatoare, angajamente concrete și direcții strategice menite să poziționeze România pe un parcurs solid către îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate pentru 2030, dar și pentru perioada următoare.

”Forumul 24 Trends for 2024 are rolul unei oglinzi puse în fața realităților și potențialului României. Trăim vremuri ale paradoxului – globalizarea ne conectează, dar creează inegalități adânci. Problemele de mediu devin din ce în ce mai presante, dar încă ne lipsește curajul să le tratăm ca pe urgențe. În acest context, România trebuie să privească dincolo de ambițiile mărunte și să își asume rolul unei societăți care știe să răspundă provocărilor contemporane prin soluții concrete.

Dezvoltarea durabilă este o promisiune pe care o facem generațiilor viitoare, o promisiune care cere asumare, viziune și colaborare. Sunt recunoscătoare pentru fiecare idee, dezbatere și inițiativă care s-a cristalizat în aceste zile, fiind convinsă că acest forum va rămâne un pilon pentru progresul României. Trebuie să rămânem o națiune unită, iar soluțiile noastre trebuie să fie rapide, echitabile și durabile

Încheierea forumului nu este un punct final. Este mai degrabă o invitație deschisă pentru toți cei care vor să construiască o Românie care să țină pasul cu vremurile, și să devină un exemplu.

„24 Trends for 2024” ne-a arătat că avem ideile, resursele și oamenii necesari pentru această schimbare. Acum, depinde de fiecare dintre noi să transformăm aceste idei în acțiuni. Pentru că, în definitiv, viitorul nu va fi decât ceea ce alegem să construim astăzi.

CONAF și DIGI și-au asumat o misiune necesară și curajoasă într-un an complicat al României. Anul 2024 reprezintă un an al conștientizării problemelor sociale tale, dar și al oportunităților și șanselor pe care le are România în etapa următoare. Parteneriatul nostru a vizat un cadru de dialog completat cu lideri și experți guvernamentali, dar și din mediul privat. Valoarea reală a dezbaterilor a vizat depolitizarea dialogului în schimbul câștigului pozitiv în conștientizarea cetățeanului. Avem încrederea că o asemenea inițiativă potențează România în ceea ce privește diversitatea politicilor pentru dezvoltarea durabilă necesară fiecăruia dintre noi.

Mulțumesc echipei Digi 24 pentru parteneriat și pentru profesionalismul cu care au contribuit la succesul acestui forum. Implicarea lor a fost esențială pentru consolidarea impactului inițiativei noastre comune”, a declarat președinta CONAF, Cristina CHIRIAC.



