Gala Women in Economy 2025: Șapte Ani de Excelență, Inovație și Reziliență

Cea mai importantă recunoaștere a antreprenoriatului feminin din România

Pe 5 martie 2025, Ateneul Român va găzdui cea de-a șaptea ediție a Galei Women in Economy, un eveniment de referință care pune în lumina reflectoarelor impactul femeilor în economia românească și internațională. CONAF este singura confederație patronală din România care a primit această recunoaștere, organizând pentru al doilea an consecutiv gala sub înaltul patronaj al Parlamentului European. Această distincție certifică angajamentul CONAF pentru promovarea și susținerea unui mediu de afaceri echilibrat, dinamic și competitiv.

Un eveniment de o asemenea amploare nu ar fi fost posibil fără susținerea liderilor europeni. CONAF mulțumește Robertei Metsola, Președinta Parlamentului European, pentru sprijinul acordat acestei inițiative, care reafirmă rolul esențial al femeilor în economie și societate.

Seara va fi moderată de Virgil Ianțu și Lili Sandu, aducând eleganță, profesionalism și emoție într-un eveniment de elită.

CONAF – Forța care modelează viitorul antreprenoriatului feminin

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă organizație patronală care susține mediul de afaceri din România cu accent pe dezvoltarea și sustenabilitatea antreprenoriatului feminin. Prin proiecte strategice, parteneriate internaționale și inițiative legislative, CONAF creează oportunități reale pentru antreprenori, construind punți între generații, industrii și piețe globale.

Gala Women in Economy este mai mult decât o celebrare a excelenței – este un catalizator al schimbării. De la promovarea educației antreprenoriale până la consolidarea rețelelor de sprijin pentru femeile din business, CONAF demonstrează că o economie puternică este o economie incluzivă. Într-o eră digitală în care succesul pare să se măsoare în teme false, like-uri și vizualizări, această gală pune accentul pe ceea ce contează cu adevărat: muncă autentică, viziune și impact pe termen lung.

Empowered to Act, Inspired to Succeed – Mai mult decât un motto, un angajament

Ediția 2025 a Galei Women in Economy se desfășoară sub tema „Empowered to Act, Inspired to Succeed”, reflectând determinarea femeilor lider de a modela viitorul prin inovație, reziliență și viziune strategică.

În cadrul edițiilor anterioare, acest eveniment a avut onoarea de a găzdui Președintele României, Președintele Republicii Moldova, premieri, ambasadori, Comisarul European pentru Egalitate de Șanse și reprezentanți ai Parlamentului European, consolidându-și astfel statutul de forum internațional de excelență.

În acest an, CONAF anunță cu mândrie parteneriatul strategic cu UNICEF, un proiect dedicat educației și vocației, menit să sprijine generațiile viitoare și să asigure acces egal la oportunități economice.

Google România continuă să susțină antreprenoriatul feminin, oferind, pentru al patrulea an consecutiv, bursele Women In Economy. Inițiativa reprezintă o miză pe viitor: un viitor în care inovația și tehnologia devin pilonii creșterii economice. Prin această susținere constantă, Google sprijină femeile antreprenor, și le oferă acces la resurse esențiale pentru a-și consolida afacerile într-un peisaj economic dinamic.

Gala Women in Economy – un hub internațional de leadership feminin

Prin colaborarea cu instituții europene, companii multinaționale și organizații globale, Gala Women in Economy este un punct de convergență pentru elitele economice și factori de decizie care modelează viitorul piețelor internaționale.

Anul acesta, accentul cade pe sustenabilitate și inovație ca motoare ale progresului economic. Prin inițiative strategice și recunoașterea excelenței în diverse domenii, Gala Women in Economy continuă să inspire și să creeze un ecosistem propice dezvoltării leadership-ului feminin.

Premiile Women in Economy 2025 – recunoașterea excelenței prin colaborare și parteneriat

Ediția din acest an va celebra performanța prin 10 premii și un premiu special, acordate femeilor care au transformat industrii, au creat oportunități și au redefinit standardele de excelență. Nu doar antreprenoare, ci și CEO, lideri din corporații de top și specialiste din industrii esențiale vor fi premiate pentru contribuția lor semnificativă la economia globală.

Gala Women In Economy promovează o societate în care echilibrul este o realitate construită prin colaborare, viziune și parteneriate strategice, și nu un ideal îndepărtat. A fi antreprenor în România înseamnă mai mult decât o profesie. Este un act de curaj, o luptă cu necunoscutul și un angajament față de viitor. Fără cei care își asumă riscuri pentru a genera valoare, progresul economic nu este posibil. Se poate construi o economie durabilă, cu soluții fertile și nu cu promisiuni goale.

În cele șase ediții anterioare, 90 de femei au fost recunoscute pentru impactul lor remarcabil în domenii precum educație, sănătate, agricultură, sport, cultură, diplomație economică, digitalizare, sustenabilitate și incluziune economică, etc.

Un apel la unitate, competitivitate și colaborare

Gala Women in Economy nu este doar o ceremonie, ci un angajament comun pentru un mediu antreprenorial mai solid, mai competitiv și mai deschis. România nu trebuie să rămână doar un vis. Este o responsabilitate comună. Antreprenorii au demonstrat că schimbarea este posibilă atunci când eforturile lor sunt prețuite și sprijinite. Viitorul nu aparține celor care așteaptă, ci celor care acționează. Prin colaborare, inovație și strategii durabile, se poate construi o economie rezilientă, capabilă să facă față provocărilor globale.

Alătură-te liderilor care definesc noua eră a antreprenoriatului și participă la Gala Women in Economy 2025!

📅 Data: 5 martie 2025

📍 Locație: Ateneul Român, București

🎟️ Cumpără bilete: Eventbook

Editor : A.D.V.