Blocul forțelor de dreapta a lansat campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Generală

PNL și USR PLUS, partidele din blocul de dreapta care îl susțin pe Nicușor Dan, au lansat campania de strângere de semnături pentru candidatura acestuia la Primăria Capitalei, într-un eveniment în care candidatul unic al dreptei la Primăria Generală a Municipiului București i-a întâlnit pe voluntarii care se vor ocupa de strângerea de semnături.

Evenimentul a fost precedat de o acțiune simbolică a voluntarilor PNL și USR PLUS. Aceștia s-au întâlnit la 17:30 la Universitate, la „statui”, și au îmbrăcat tricourile branduite cu însemnele candidatului Nicușor Dan peste tricourile cu însemnele de partid. Lor, celor care se vor ocupa de strângerea semnăturilor, le-a mulțumit Nicușor Dan în discursul său: „Vreau să mulțumesc voluntarilor pe care îi vedeți aici și care câteva săptămâni de acum încolo o să stea pe stradă și o să transmită mesajul nostru bucureștenilor începând cu strângerea de semnături pe care o lansăm în această seară.”

Lideri politici și personalități din cultură, alături de Nicușor Dan

La evenimentul de lansare a campaniei de strângere de semnături, care a avut loc începând cu ora 19.00, în Piața Universității, pe platoul de la „statui”, au participat Nicușor Dan, liderii organizațiilor de București ale PNL, USR și PLUS, Violeta Alexandru, Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu, personalități culturale, Anca Sigartău, Claudiu Bleonț, Claudiu Maier și Dragoș Pandele, și voluntari.

Candidatul forțelor de dreapta, Nicușor Dan, și liderii organizațiilor bucureștene ale celor trei partide, Violeta Alexandru, Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu, s-au întâlnit la gura de metrou dinspre Muzeul de Istorie a Municipiului București și au mers împreună până pe platoul din fața Universității București, unde au fost întâmpinați de voluntari. Cei prezenți s-au salutat cu gestul care a devenit deja simbolic, „cu pumnul”, respectând regulile de distanțare socială.

Vlad Voiculescu: „Nicușor Dan va fi primar general, eu îi voi sta alături ca viceprimar”

După deschiderea oficială a evenimentului, primul a luat cuvântul liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, care a spus: „Sunt aici pentru că Bucureștiul oamenilor buni este Noul București pe care și-l dorește și Nicușor. Voi forma echipă cu Nicușor Dan. Am încredere în Nicușor Dan și în momentul ăsta avem - cu această înțelegere între USR PLUS și PNL, de susținere a unui candidat unic al dreptei - șansa de a șterge de pe harta Bucureștiului PSD și administrația Firea. Mai mult decât atât, acum poate începe o nouă eră. Acum e momentul să construim împreună. Nicușor Dan va fi primar general, eu îi voi sta alături ca viceprimar. Începe o nouă eră. O nouă eră a banului public, folosit în interesul cetățenilor, a banului public folosit transparent, a unei administrații profesioniste, în interesul cetățenilor”.

Claudiu Năsui: „Unitatea dreptei va aduce schimbarea”

Cel de-al doilea vorbitor, Claudiu Năsui, președintele USR București a spus. „Am văzut un număr record de oameni care nu au apă caldă, am văzut un număr de record de chermeze în acești ultimi patru ani, am văzut companii municipale înființate numai pentru a drena mai bine banul public și a salariza activul de partid. Toate aceste lucruri trebuie să înceteze și de aceea USR PLUS și PNL s-au unit. Această unitate va aduce o schimbare și va aduce acel București de care avem nevoie ca să ne numim cu adevărat o capitală europeană”.

Violeta Alexandru: „Vă propunem un proiect serios, condus de Nicușor Dan”

La rândul său, Violeta Alexandru, președintele PNL București a spus: „Știu că se poate. Se poate mult mai bine față de modul în care arată acum Bucureștiul. Se poate transparent, mult mai eficient, cu respect față de cetățeni. Se poate pentru că iubim acest oraș.” A continuat apoi: ”Vă propunem un proiect serios, condus de Nicușor Dan.” Violeta Alexandru a acuzat în discursul său PSD-ul ”că a adus cel mai bogat oraș al României în faliment.”

Nicușor Dan: „Noul București înseamnă un oraș în care te miști mai bine, în care respiri mai bine, în care câștigi mai bine”

Discursul final a fost susținut de Nicușor Dan, candidatul forțelor de dreapta pentru Primăria Generală. A mulțumit „miilor de oameni care și acum 8 ani și acum 4 ani au strâns semnături pentru noi, care au donat bani pentru noi fără să ceară nimic în schimb, persoanelor fizice care și-au pus reputația în joc pentru proiectul pe care îl avem, artiști care au cântat sau au făcut lucruri gratuite pentru diversele campanii din această perioadă, pentru că de fapt nu este lupta noastră, este lupta unei întregi clase de oameni, de bucureșteni pentru care contează bunul-simț, pentru care contează profesionalismul, care vor să se simtă pur și simplu bine în orașul în care trăiesc și pentru care plătesc impozite.”

Nicușor Dan a vorbit și despre proiectul său: „Noul București înseamnă un oraș în care te miști mai bine, în care respiri mai bine, în care câștigi mai bine, noul București înseamnă un oraș în care administrația este perteneră cu cetățeanul, este parteneră cu mediul de afaceri, este parteneră cu salariații, este parteneră cu studenții, este parteneră cu persoanele în vârstă, este parteneră cu persoanele cu handicap, este parteneră cu bicicliștii, cu pietonii, cu conducătorii auto.” A încheiat discursul mulțumindu-le încă o dată voluntarilor.

După discursuri a urmat poza de grup: Nicușor Dan, Vlad Voiculescu, Violeta Alexandru și Claudiu Năsui și-au unit mâinile cu același salut-simbol al unității dreptei, așa cum fac sportivii din sporturile de echipă înaintea unei confruntări importante.

Mai multe personalități au semnat pentru susținerea candidaturii lui Nicușor Dan

Startul strângerii de semnături l-a dat chiar Nicușor Dan. Au semnat apoi liderii organizațiilor de București ale PNL, USR și PLUS, Violeta Alexandru, Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu, personalitățile prezente la eveniment, Anca Sigartău, Claudiu Bleonț, Claudiu Maier și Dragoș Pandele, și mai mulți trecători care s-au oprit să urmărească evenimentul.

Nicușor Dan a fost însoțit la eveniment de fiica sa de patru ani, Aheea, și de soția sa, Mirabela. La final, înainte de a pleca, candidatul dreptei a făcut câteva poze cu voluntarii și a discutat cu trecătorii. Voluntarii au rămas să strângă semnături și să împartă flyere trecătorilor.

Candidaturi comune la cele șapte primării din București

Încă din martie anul acesta, PNL și USR PLUS și-au declarat susținerea pentru Nicușor Dan, drept unic candidat al dreptei la alegerile pentru Primăria Generală, apoi, după îndelungi negocieri care s-au încheiat la finalul lunii iulie, au decis să înscrie candidați unici și la primăriile de sector.

Semnături online

La aceste alegeri cetățenii pot semna pentru susținerea mai multor competitori electorali, liste de partid și candidaturi independente, și, în premieră absolută, pot semna online.