În USR-PLUS au apărut voci care critică scorul partidului la locale, dar Barna spune că e un rezultat „remarcabil”

În USR-PLUS au apărut voci care critică scorul de 8,8% al partidului la locale. „La parlamentare va fi o altă poveste”, spune Dan Barna, care consideră că la alegerile din 27 septembrie rezultatul formațiunii pe care o conduce a fost unul „remarcabil”. Prima exprimare critică i-a aparținut fostului membru USR și consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru. „Rezultatele USR-PLUS sunt dezastruoase”, a scris acesta pe Facebook într-o amplă postare. Și deputatul Adrian-Claudiu Prisnel a criticat scorul partidului. „Rezultatul alegerilor locale, cu foarte puține excepții, este mediocru spre slab”, spune acesta. Dan Barna este însă optimist și este „convins” că la parlamentare USR-PLUS va „trece semnificativ de 20%”.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Cât vă propuneți să obțineți la parlamentare?

Dan Barna, copreședinte USR-PLUS: La parlamentare este o altă poveste. Scorul va fi semnificativ mai mare, pentru că la locale, primarii în funcție, și de fapt rezultatul – de asta spun că este un succes, pentru că noi am obținut acest rezultat remarcabil în condițiile unor alegeri într-un singur tur.

Dacă aveam alegeri în două tururi, rezultatul ar fi fost de două, trei ori mai bun, fără îndoială. Într-un singur tur, practic o singură șansă, eu zic că am exploatat-o foarte bine.

La parlamentare însă, votul politic legat de viitorul României e cumva diferit, pentru că nu mai sunt interesele locale în comune, în orașe... De data aceasta a fost un element interesant. 57% vot în rural și doar 32, 33% vot în urban. Ceea ce arată că la nivelul comunelor, primarii sunt foarte motivați să-și scoată electoratul. La parlamentare votul va fi mult echilibrat, cum a fost dealtfel la europarlamentare.

Sunt foarte convins că vom trece semnificativ de 20%.

Cosmin Prelipceanu: Știți ce a postat colegul dumneavostră, Andrei Caramitru?

Dan Barna: Să fim foarte corecți - demult fostul nostru coleg. Nu mai este în USR de mult timp.

Cosmin Prelipceanu: Bun, fostul dumneavoastră coleg spune așa... „Scorul politic la nivel National (ăla care contează pentru parlamentare) e sub 9%. Un piculeț doar peste Ponta”.

Dan Barna: Doar că acest vot nu contează la parlamentare. Pentru că la parlamentare mesajul politic pentru ceea ce înseamnă Parlamentul României. Rezultatele pe care le-am obținut sunt exact în limitele analizelor și sondajelor pe care le aveam în vedere. Adică noi ne așteptam la locale undeva între 10 și 12%. Dacă luăm și locurile unde am avut alianțe, suntem la 13%, deci am depășit cu puțin, dacă luăm strict doar noi, suntem exact în marja asta de 10 și ceva. Iar la parlamentare, toate sondajele dau în momentul de față un sor undeva la 18-20%. Un scor are este foarte realist și care de fapt confirmă și mesajul pe care îl primim de la cetățenii care își susțin primarii lor, dar când sunt întrebați „Care credeți că e partidul care va face reformă în România?”, spre 70% spun USR-PLUS.

Andrei Caramitru, „demult fostul coleg” din USR, critică vehement scorul de 8,8% de la alegerile locale

Imediat după alegerile din 27 septembrie, fostul membru USR și consilier al lui Dan Barna a criticat dur scorul USR-PLUS și întreabă retoric „cine răspunde?” pentru asta.

„O să vă stric ziua. Rezultatele USRP-LUS sunt dezastruoase. Cine răspunde? Da, da știu. București, Brașov, Timișoara, Câmpulung, Alba Iulia, Bacău. În total, 45 de primari. Wow! Evident că mă bucur. Însă - Per total - e un dezastru”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

„Eu cred de fapt că singura speranță e în noii primari care acum nu mai depind de Cioloș și Barna și care pot prelua rapid partidul. Altfel, se duce totul dracului. Să nu spuneți că nu v-am spus”, încheie Caramitru postarea.

Deputat USR-PLUS: Rezultatul alegerilor locale, cu foarte puține excepții, este mediocru spre slab

Deputatul USR-PLUS Adrian-Claudiu Prisnel a criticat și el pe Facebook rezultatul partidului obținut pe 27 septembrie. „De fiecare dată când am vorbit public despre USR, am făcut-o curajos, fără ocolișuri, și așa o voi face și acum - rezultatul alegerilor locale, cu foarte puține excepții, este mediocru spre slab. Mă uit la rezultatele USRPLUS din Craiova, din Dolj și din țară și nu sunt deloc mulțumit - nici de local, nici de național”, scrie Prisnel.

„Trebuie făcută o analiză de parcurs națională să vedem unde suntem și de ce este nevoie, nu pentru a tăia capete, ci pentru a trage concluzii și a corecta traseul. Pentru mine este evidentă problema de logistică și cea de resurse, dar și lipsa de mesaj și aplecare pentru o pătură mai largă de electorat”, a continuat deputatul.

„Alegerile locale ne-au testat și arătat limitele - dacă până acum le bănuiam, acum le știm cu exactitate. Pentru ciclul electoral următor va trebui să fim mai buni”, a mai scris Adrian-Claudiu Prisnel.

Editor : Liviu Cojan