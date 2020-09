Nicușor Dan: „Bucureștenii să voteze singurul candidat care are șanse să învingă caracatița PSD"

Candidatul dreptei în alegerile locale pentru Primăria București a susținut o conferință de presă în Parcul Verdi din Capitală, loc ales special, ca emblemă a corupției din administrația Firea-PSD. Candidatul la Primăria București a adus un pupitru și pentru Gabriela Firea, care a refuzat în mai multe rânduri să participe la o dezbatere electorală 1 la 1 cu Nicușor Dan.

Incompetența și interesele găștii Firea - Pandele

"Am ales Parcul Verdi pentru că este emblematic pentru corupția acestei administrații. Am vorbit în toată această campanie de corupție, am vorbit despre caracatița de interese de la Primăria municipiului București, oameni care nu au altă calificare decât a fi din aceeași gașcă cu cuplul Pandele-Firea", a spus Nicușor Dan.

Pe lângă cazul Parcului Verdi, cunoscut publicului, pentru care Primăria București a plătit un preț de zece ori mai mare decât prețul pieței, Nicușor Dan a vorbit și despre licitația tramvaielor pentru București. În acest caz, administrația condusă de Gabriela Firea a defavorizat firma românească în detrimentul uneia turcești, chiar dacă multe abateri de la lege au fost constatate în cadrul procedurilor de licitație. Pe lista de afaceri păguboase pentru bucureșteni, Nicușor Dan a menționat și companiile municipale pe care Gabriela Firea le-a înființat și care, în loc să lucreze eficient, au produs o gaură în buget de 500 milioane de euro, circa jumătate din bugetul anual. De asemenea, candidatul susținut de USR PLUS a menționat și cele 400 de hectare de spații verzi pe care administrația PSD le-a transformat în spații pentru construcții, o problemă mai ales în care Bucureștiul este una dintre cele mai poluate capitale din Europa, favorizând astfel pe cei care au terenuri în zonă, prin creșterea de 10 ori mai mult a valorii terenului respectiv. "De aici vin problemele pe care bucureștenii le simt. Din incompetența și din interesele acestei găști care acționează în interesul propriu și nu în interesul bucureștenilor", a punctat Nicușor Dan.

Miza alegerilor de duminică: o luptă de valori

Candidatul la Primăria Capitalei a acuzat PSD de dezinformare, acuzații nefondate și campanie murdară pe care o duce contracandida sa, Gabriela Firea, ca reacție la campania onestă, bazată pe proiecte pe care el a încercat să o prezinte oamenilor.

Am vorbit în această campanie de proiecte, am încercat să vorbesc și să mă fac auzit, de proiecte care să facă viața bucureștenilor mai bună.(...) Răspunsul PSD-ului a fost un lanț de mizerii, de acuzații nefondate. Din lipsă de proiecte, ceea ce a încercat PSD să facă a fost să acopere cu mizerie tot ce e în jur și să inducă în populație sentimentul că toți sunt la fel. " Nicușor Dan a vorbit și despre telefoanele mincinoase pe care bucureștenii le primesc și îi sperie că le va fi tăiată subvenția la căldură, la transportul public și alte minciuni pe care le-a propagat Gabriela Firea în campanie.

Mai mult, Nicușor Dan a precizat că "Miza alegerilor de duminică este mai mult decât rezolvarea problemelor de viață ale bucureștenilor. E vorba, de fapt, de o luptă de valori. E vorba de o luptă între oameni, mulți oameni din București, care doresc dreptate, care doresc onestitate, care doresc ca promovarea în funcția publică să se facă pe profesionalism și nu pe relație de gașcă".

Să spunem "stop corupției" și să ducem orașul către normalitate, onestitate, dreptate

Candidatul susținut de PNL și USR PLUS a amintit de luptele date în anii 90 împotriva lui Iliescu, cele împotriva lui Adrian Năstase și cele din 2016, împotriva lui Dragnea. El îndeamnă bucureștenii să iasă la vot din respect pentru toți cei care în trecut s-au luptat cu aceștia, au dus acele bătălii și i-au învins.

Nicușor Dan face apel la bucureșteni să nu își irosească votul și să își dea acest vot singurului candidat care poate învinge sistemul corupt condus de Gabriela Firea. "Putem prin votul de duminică – și asta este miza votului de duminică – să spunem »stop corupției» și să ducem orașul ăsta și România către normalitate, onestitate, dreptate. Către speranțe reale. De aceea, îi rog pe bucureșteni să iasă la vot duminică și îi rog pe bucureșteni să voteze singurul candidat care are șanse să învingă această caracatiță PSD".