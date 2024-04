Ciolacu: Nu am făcut această alianţă cu PNL ca să ajung eu sau Ciucă preşedinte. Am făcut-o pentru stabilitate politică

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Suceava, că alianţa electorală încheiată cu Partidul Naţional Liberal (PNL) pentru alegerile pentru Parlamentul European are rolul de a crea stabilitate politică României şi pentru a bloca ascensiunea partidelor extremiste.

De asemenea, liderul PSD a afirmat că această alianţă cu PNL nu a fost creată pentru a-l ajuta pe Marcel Ciolacu sau pe Nicolae Ciucă să ajungă preşedinte al României.

"Ne trebuie stabilitate politică. Nu putem construi fără stabilitate politică. (...) În acest moment avem o coaliţie de guvernare. Am făcut o alianţă electorală în ceea ce priveşte Europa, împotriva partidelor populiste şi extremiste care vin şi mint românii, care vin şi nu prezintă nicio alternativă. Gândiţi-vă că România nu ar fi, de mâine, în UE! Noi trebuie să explicăm aceste lucruri românilor, să înţeleagă adevăratul pericol. Nu am făcut această alianţă electorală să ajungă Marcel Ciolacu preşedinte. Cu atât puţin nu am făcut-o ca să ajungă Nicolae Ciucă. Am făcut această alianţă electorală pentru stabilitate politică. Sunt convins că românii vor înţelege momentul dificil prin care trecem cu toţii", a spus Ciolacu, citat de Agerpres.

Referindu-se la relaţia cu PNL şi atacurile politice între membrii celor două formaţiuni, liderul a menţionat că nu încurajează "depăşirea liniei roşii" în campania electorală.

"Avem un aliat şi avem o alianţă în ceea ce priveşte guvernarea, împreună cu PNL. Nu am să încurajez niciodată depăşirea liniei roşii în ceea ce priveşte să ne aducem jigniri, dar ce am să încurajez întotdeauna este să spunem adevărul. Adevărul trebuie spus întotdeauna. Trebuie să spunem clar de unde am plecat, trebuie să spunem clar cine a greşit, fiindcă, dacă vom continua după 30 de ani să pitim adevărul sub preş, nu vom înainta niciodată", a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Ciolacu: În istoria de după 1989, când a fost greu României a trebuit să vină PSD şi să facă ordine

Ciolacu a declarat că ”linia roşie” pe care o respectă în politică este evitarea jignirilor în discursul celor de la PSD, el susţinând că trebuie, în schimb, spus adevărul. ”În istoria de după 1989, întotdeauna, fără excepţie, când a fost greu României a trebuit să vină PSD şi să facă ordine. Ăsta este un adevăr şi trebuie spus”, susţine liderul social-democrat.



El a arătat că niciodată PSD nu a avut un discurs bazat ”pe ură şi învrăjbire”. El a subliniat, în acest context, că social-democraţii nu l-au huiduit pe preşedintele liberal al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.

”Noi, PSD, întotdeauna am avut un respect suplimentar faţă de oameni, am reuşit, chiar când am făcut greşeli majore, nepermise în politică, să ne revenim, pentru că niciodată noi nu am avut esenţa ideologiei noastre şi esenţa discursului nostru să fie cel de ură, cel de învrăjbire. (...) Restul, de obicei, s-au unit împotriva noastră, noi eram ba ciumă roşie, ba distrugeam România. Dar întotdeauna în istoria modernă a României, de după 1989, întotdeauna, fără excepţie, când a fost greu României a trebuit să vină PSD să facă ordine. Ăsta este un adevăr şi trebuie spus”, a adăugat Ciolacu.

El a spus că discursul lipsit de ură şi de învrăjbire al PSD i-a făcut pe oameni să respecte acest partid, chiar şi după ce unii dintre membrii săi au făcut ”greşeli mari” în politică.

