Firea, despre retragerea lui Cîrstoiu din cursa pentru Capitală: „Este foarte târziu. Dacă-l retragi, cine candidează?”

Preşedintele PNL Bucureşti, Gabriela Firea, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că filialele PSD şi PNL din Bucureşti îl susţin pe Cătălin Cîrstoiu și e exclusă retragerea acestuia din cursa pentru Primăria Capitalei. Firea mai spune că în câteva zile va fi anunţat programul de guvernare locală pe care medicul Cîrstoiu îl propune bucureştenilor.

„Categoric filialele PSD şi PNL din Bucureşti susţin candidatura, decizia politică care a fost luată ne-am însuşit-o cu toţii, domnul doctor Cătălin Cîrstoiu a fost invitat la toate cele şase sectoare atât la PSD, cât şi la PNL, noi chiar am avut, recent, şi alegeri în interior şi a fost invitat atât la aceste evenimente festive, cât şi la şedinţe de lucru, ne cunoaşte deja colegii, modul de lucru, am avut şi acţiuni în stradă, în cartiere şi alte întâlniri. Discuţii au fost şi vor fi. Este greu într-un timp atât de scurt să se asimileze atât de multă informaţie şi este evident şi dificil să se ardă nişte etape, în sensul cunoaşterii în profunzime şi a tuturor membrilor celor două filiale, dar ceea ce este necesar, şi anume suportul, există”, a afirmat Firea, potrivit News.ro.

Ea a spus că „în orice campanie electorală ezită o stratificare”: o treime prestaţia candidatului, o treime susţinerea echipei politice şi o treime promovarea prin marketing politic. „Niciuna nu se poate substitui celeilalte. Politicul face tot ceea ce este necesar în acest moment, în primul rând pregătirea votanţilor, informarea acestora asupra calităţilor candidatului”, a arătat Firea.

Ea a precizat că „în câteva zile va fi anunţat programul de guvernare locală”, arătând că cele două formaţiuni vor disemina informaţiile legate de acesta.

„Vom fi atenţi şi vigilenţi la numărarea voturilor, pentru a nu se întâmpla lucruri care nu sunt democratice, corecte, transparente, cum am mai văzut”, a mai spus Firea.

Ea este de părere că „este imposibil de retras candidatul” în această etapă a precampaniei electorale.



„Nu s-a pus problema şi, dacă mă întrebaţi pe mine, este foarte târziu să retragi candidat din cursă cu atât de puţin timp înainte de declanşarea oficială a campaniei. Noi suntem acum în precampanie. Imediat după Paşte începe campania. Dacă-l retragi, cine candidează din partea PSD şi PNL? Este un nonsens, nu are cine să mai intre în cursă cu o lună şi două săptămâni înainte, din punctul meu de vedere. Probabil, după explicaţiile pe carele-a dat domnul doctor Cătălin Cîrstoiu şi după evaluarea făcută, cu siguranţă se va trece la alte teme, la alte subiecte. Am fost şi eu în campanie, am fost şi eu atacată, ştiu cum este, ziua şi atacul. Cu siguranţă, se va depăşi acest moment şi nu se va retrage sub nicio formă candidatul”, a susţinut Gabriela Firea.

