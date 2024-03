Gabriela Firea explică de ce nu a candidat independent la Primăria București

Gabriela Firea a declarat miercuri după ce Cătălin Cîrstoiu a fost anunțat oficial candidat comun al PSD-PNL pentru Primăria București că nu candidează independent pentr această funcție pentru că "e om de echipă" și a susținut mereu asta.

"Socotelile nu le poți încheia cu Bucureștiul câtă vreme de mulți ani mi-am exprimat dorința de a contribui și eu alături de alți colegi la ceva mai bine pentru bucureșteni.

Ideile pregătite de mine le voi transmite echipei tehnice, în măsura în care vor fi preluate, nu mai e problema mea, probabil că parțial vor fi preluate, parțial cele ale lui Buduja, și se va închega un program de guvernare locală.

Pot să lupt pentru București și sub alte forme, am făcut-o și în Parlament, cu susținera unor legi, și ca ministru. E cam devreme să spun ce voi face peste 4 ani.

Dacă aș fi candidat independent contraziceam tot ce am afirmat mulți ani înainte, inclusiv în presă, că sunt om de echipă. În presă am lucrat în echipă, la catedră am lucrat în echipă", a declarat ea.

Editor : G.M.