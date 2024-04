Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, luni, la Jurnalul de Seară, că Traian Băsescu a intrat în turul doi cu 12,6% și a câștigat alegerile cu 56% „și și-a anunțat candidatura cu 3 săptămâni înainte de a începe campania”, spunând despre candidatul comun PSD – PNL Cătălin Cîrstoiu că atunci când „după șase zile de la anunțarea candidaturii ești cotat cu spre 20, dacă pe săptămână iei 2-3 puncte, nu e nicio problemă”. Liderul liberal a mai afirmat că medicul nu trebuie să urmeze exemplul de gesturi ale lui Cristian Popescu Piedone, candidat anunțat în cursa pentru Primăria Capitalei. De asemenea, europarlamentarul a respins vreo asemănare între cazul lui Sorin Oprescu în București și medicul Cătălin Cîrstoiu: „Nu, faptul că e medic și domnia sa sau că au fost manageri la același spital nu înseamnă că au vreo legătură. Din contră”.

„Traian Băsescu a intrat în turul doi cu 12,6% și a câștigat alegerile cu 56% și și-a anunțat candidatura cu 3 săptămâni înainte de a începe campania, deci cu 7 săptămâni până la alegeri.

Nu sunt îngrijorat și spun că Cătălin Cîrstoiu, fiind candidatul unei coaliții cu peste 50% intenție de vot, cu un bazin electoral PSD de peste 30% și un bazin electoral PNL de 24%, doar trebuie să lipească cele două partide de domnia sa pentru a lua un 35-37%. Alegerile nu vor fi câștigate cu scoruri de peste 40%, probabil primii 3 candidați vor avea undeva la 30% și un pic.

În momentul în care după șase zile de la anunțarea candidaturii ești cotat cu spre 20, dacă pe săptămână iei 2-3 puncte, nu e nicio problemă. Avem încă aproape 9 săptămâni, erau 10 când a ieșit sondajul dvs în urmă cu o săptămână, cred că dacă comandați un nou sondaj acum, are peste 20% intenție de vot.

E vorba doar de lipirea candidatului, deja au fost 6-7 evenimente mari cu filialele PSD și PNL în București cu 1.000 de oameni, 600, 800, activul nostru e foarte puternic, e o armată uriașă.

Din punctul meu de vedere nu se bate cu Piedone și nici nu trebuie să copieze gesturi de la el pentru că domnia sa se definește și se adresează altui electorat, care privește mult Digi24, potrivit studiilor noastre, sau Europa FM sau citește Digi24.ro și G4Media și cred că aici trebuie să muncim foarte serios, pentru că o parte din publicul pe care trebuie să-l aducem e publicul care înțelege că Bucureștiul trebuie «restartat» și trebuie venită cu o altă viziune, pentru că altfel vom bălti încă 30 de ani. Asta s-a întâmplat în București. O spune un om care a văzut dezvoltarea unor orașe care erau prăfuite sau erau într-o situație foarte complicată, iar în momentul în care Ilie Bolojan a ajuns la Oradea sau Emil Boc la Cluj după Gheorghe Funar, sau când a ajuns Klaus Iohannis primar la Sibiu, cele trei orașe au suferit o mișcare extraordinară de atragere de investiții, de schimbare a calității vieții, și acest lucru trebuie să-l înțeleagă și bucureștenii. Vor întoarcere în timp la anii ’90 sau vor pur și simplu să privească spre viitor sau vor să continue într-un ritm în care totul este foarte temător, fără proiecte majore, cu blocaje, asta dacă vor să continuea cu Nicușor.

L-am descris mai întâi pe Piedone, iar apoi pe Nicușor. Nicușor Dan în urmă cu 4 ani a luat masiv voturi din partea dreptei conservatoare, liberale plus a dreptei progresiste, mă refer la termenii europeni ale celor doi termeni ideologici. Cred că Cătălin Cîrstoiu trebuie să convingă împreună cu liderii PNL și cei din București, Sebastian Burduja, Ciprian Ciucu și ceilalți, zona liberală, zona clasică a votanților PNL, cred că el este soluția, sunt convins că o va face”.

Despre ideea lansată că actualul medic candidat PNL-PSD îl are ca model pe Sorin Oprescu, Rareș Bogdan spune: „Nu, faptul că e medic și domnia sa sau că au fost manageri la același spital nu înseamnă că au vreo legătură. Din contră, din câte știu eu nu erau cei mai buni prieteni. Nu vreau să spun mai multe”.

Despre scopul discutabil al evenimentului de lansare a candidatului comun PNL – PSD, liderul liberal afirmă: „A fost un eveniment organizat de primarul Sectorului 3 cu 1.200 de persoane unde a participat și președintele Nicolae Ciucă și Cătălin Cîrstoiu. Nu am fost să văd cum s-a desfășurat dar e foarte improtrant pentru ca candidați veniți din afara politicii, care nu au profilarea politică evidentă pe care o are un lider cu istoric într-un partid să fie însușit de partide. Cîrstoiu trebuie însușit. Lumea a crezut că am făcut teatru. Eu nu-l știam, doar că e medic, nu-l știam pe Cătălin Cîrstoiu. Ca mine, au fost zeci de mii de votanți liberali”.

„Această alianță depune liste și candidați în 3.241 de unități. 90% din cele 3.241 de comune din România și orașe vor fi câștigate de către PNL sau PSD și cele patru-cinci locuri unde mergem împreună, în restul mergem separat. Vom lua 90% cu candidați liberali sau socialiști. E extrem de important să câștigăm Sectorul 1 și să restartăm, îl avem pe Tuță, un vizionar. Venim la 2 cu un candidat și în Sectorul 5. Acolo e bătălia mai grea. Venim la Capitală, repet, nu e absolut nicio bătălie pierdută, nu se pune pronlema de așa ceva, nu trebuie decât să ne organizăm foarte bine.

Nu pierdem, eu nu cred că pierdem. Tot eu vin să explic, vă spun că vin de mână cu primarul Cătălin Cîrstoiu. Eu am refuzat, în urmă cu patru ani de zile am cochetat cu ideea și atunci asta a fost, nu a mai contat, nu am candidat. Îmi place mult ce fac la Bruxelles și am fost unul dintre cei mai buni europarlamentari”, a mai precizat Rareș Bogdan.

