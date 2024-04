Declarație care pune și mai mult jar pe foc în scandalul candidatului coaliției pentru Primăria Capitalei. Nemulțumirile legate de acesta s-au auzit chiar de la lideri ai Partidului Național Liberal în ședința conducerii de aseară. Fostul președinte PNL, Theodor Stolojan a atras atenția în ședință de situația medicului și a avertizat că tot acest scandal se va precipita nu doar asupra Bucureștiului, dacă medicul Cătălin Cîrstoiu nu va veni cu lămuriri în legătură cu suspiciunile de incompatibilitate.

Theodor Stolojan, fost președinte PNL: „E un fel de ciupercăraie... 6 clinici și genul ăsta de alte unități în care, pur și simplu, actele medicale care nu presupun cheltuieli mari sunt îndreptate spre aceste clinici private, iar actele medicale care presupun cheltuieli mari de sănătate sunt îndreptate spre spitalele de stat... Deci, după părerea mea, dacă domnul doctor nu iese zilele următoare să clarifice foarte limpede toate aceste probleme, va fi ciuca de bătăie a întregii campanii electorale și asta va fi concentrarea la nivelul întregii țări. Deja vedem ce se întâmplă cu faptul că el întârzie să-și clarifice aceste probleme. Și impactul va fi negativ nu numai pentru București.”

Liberalii s-au întâlnit miercuri după-amiază într-o ședință a Biroului Politic Național, în format online, unde au discutat și despre candidatul Cătălin Cîrstoiu. Surse din partid susțin că situația „este gravă” pentru că electoratul este demobilizat, singura satisfație a liberalilor reuniți în ședința BPN fiind faptul că medicul Cîrstoiu a declarat că a decis să candideze după o discuție cu Marcel Ciolacu. Liberalii susțin că această declarație îi disociază de scandalul Cristoiu.

Miercuri, liderul PSD Marcel Ciolacu i-a dat medicului Cîrstoiu un ultimatum, să iasă într-o conferință de presă și să lămurească acuzațiile care i se aduc.

Candidatul comun al PSD-PNL a ales să ofere un interviu la o televiziune. Cîrstoiu a declarat, la B1TV, că nu se pune problema să se retragă din cursa electorală pentru Primăria Capitalei. El a adăugat că nu i s-a cerut să se retragă și că „a plecat de la Guvern cu decizia Coaliției că rămâne în continuare candidatul ei”. De asemenea, a mai explicat că „nu e în nicio stare de incompatibilitate, la modul real”.

Medicul a mai explicat că „nu e în nicio stare de incompatibilitate, la modul real”. „Eu nu am avut nicio relație contractuală cu o clinică privată. Nu am luat niciodată pacienți de la spital să-i duc la cabinetul privat. Le-am oferit sprijin colegilor mei, dar nu am încasat niciun ban, am făcut-o din devotamentul meu personal, că am vrut eu. Nu am făcut consultații acolo. ANI analizează, va da un raport, vom vedea ce scrie în acel raport. Mai sunt situații între candidații la primărie similare. Nicușor Dan s-a numit singur la Parcuri, hai să nu exagerăm. Până la urmă eu nu am omorât pe nimeni”, a mai spus Cîrstoiu.

Medicul se află în centrul unui scandal, după ce jurnaliștii HotNews au dezvăluit că managerul Spitalului Universitar ar fi chemat pacienții la clinica medicală privată a familiei în loc să îi trateze în spitalul de stat.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că luni, în ședința Coaliției PNL PSD, cei care au avansat varianta înlocuirii lui Cîrstoiu au fost liderii PSD. Potrivit surselor citate, Marcel Ciolacu le-ar fi spus liberalilor că „electoratul PSD nu are o problemă cu Piedone”. Nicolae Ciucă a declarat marți că PNL a agreat cu PSD să susțină un candidat care să fie candidatul comun al Coaliției de guvernare, iar Piedone ”nu este membru PSD sau PNL, deci nu-l putem susține”.

Ciucă a spus că liderii Coaliției i-au solicitat medicului Cîrstoiu să susțină o conferință de presă în care să lămurească acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu activitatea la Spitalul Universitar, unde Corpul de Control al Guvernului ar fi găsit o serie de nereguli, precum și cu activitatea prestată la clinica sa personală.

