Alexandru Rafila a declarat luni, la Digi24, că s-ar simți onorat să fie propunerea PSD la funcția de prim-ministru, dar că această funcție implică „foarte multă responsabilitate” și că trebuie să reflecteze „foarte mult”. Cu privire la o eventuală guvernare cu USR-PLUS, el a remarcat că toate partidele trebuie să fie responabile, iar acest lucru s-ar putea întâmpla „într-o țară din UE, într-o situație de criză”.

Întrebat dacă PSD va merge la discuțiile de la Palatul Cotroceni, iar numele său va fi propus pentru a prelua guvernul, Alexandru Rafila a spus la Digi24 că „e posibil, să facă acest lucru (Marcel Ciolacu, n.red)”.

„Sunt onorat, dar e o propunere care trebuie să fie foarte bine cântărită din punct de vedere al responsabilităților, pentru că nu nominalizarea e importantă, ci gestionarea corespunzătoare a acestei țări”, a adăugat el.

De asemenea, întrebat dacă este pregătit să-și asume guvernarea, Rafila a spus că trebuie să reflecteze „foarte mult”: „Nu pot să o diger peste noapte, pentru că implică multă reponsabilitate și răspunsul meu trebuie foarte bine cântărit. Nu sunt într-o campanie de acumulare de funcții, ci e vorba de responsabilitate inclusiv personală.”

Cu privire la o guvernare împreună cu USR PLUS, el a spus că este „o discuție delicată”.

„Știți bine că PNL și USR au spus că nu vor face alianță cu PSD. Rămâne de văzut dacă se confirmă. Iar pe de altă parte, vom vedea ce se va întâmpla peste câteva luni sau un an, pentru că eu consider cu foarte multă tărie că ceea ce poate să aducă PSD din punct de vedere al expertizei și seriozității poate contribui la gestionarea crizei economice, sociale și medicale din țară”, a subliniat Alexandru Rafila.

Referitor la ce a scris la dezbaterea Digi24 - o alianță cu USR-PLUS peste un an - el a făcut câteva precizări: „Situația politică, ca urmare a evoluției în economie și problemelor din societate, va duce la o reașezare pe scenă politică iar PSD să fie invitat într-o coaliție care să poată să gestioneze problemele din sănătate, social și economic. Dacă suntem toți responsabili, dacă nu suntem încrâncenați și dacă ne gândim că locul nostru în Parlament se datorează alegătorilor, atunci așa ar trebui să se întâmple într-o țară din UE, într-o situație de criză. Timpul o să demonstreze dacă am avut dreptate sau nu, important e să aducem sub control criza de sănătate publică și să repornim economia, ca oamenii să desfășoare o viață cât mai apropiată de normal”.

Însă, Alexandru Rafila a atacat actualul guvern: „Consideră că a eșuat în gestionarea crizei în ultima lună și jumătate”. „Scopul electoral a venit în contradicție cu scopul de sănătate publică. Am ajuns să nu mai controlăm pandemia pentru că spitalele sunt depășite, ATI la limită și nu se pot face noi internări. S-a ajuns la o limită care, din păcate, a fost acceptată fără niciun fel de reacție în condițiile în care ceva trebuia făcut și în domeniul sănătății publice și asistenței medicale”, a completat el.

Viitorul deputat s-a arătat optimist însă în ceea ce privește colaborarea politică în domeniul sănătății, deoarece acest domeniu „nu are culoare politică”, subliniind că „legea sănătății din 2006 nu mai e de actualitate”.

Cum vede Alexandru Rafila colaborarea cu AUR, mai ales cu privire la pandemie

Întrebat despre colaborarea cu AUR - surpriza alegerilor parlamentare - Alexandru Rafila a răspuns: „nu cunosc deloc partidul ăsta”.

„În mod evident că nu pot să fiu de acord cu nerespectarea măsurilor de sănătate publică. Nerespectarea unor măsuri de sănătate publică nu este discutabilă din niciun punct de vedere. Nu cunosc doctrina acestui partid, e nou venit pe scena politică”, a spus Rafila.

