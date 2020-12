Florina Presadă: Rezultatul alegerilor „e un eșec, nu are sens să ne îmbătăm cu apă rece”. Pe cine vede la conducerea USR PLUS

Senatoarea Florina Presadă cere demisia conducerii USR PLUS, în urma rezultatelor la alegerile parlamentare din 6 decembrie, pe care le consideră „catastrofale”, deși cei doi copreședinți ai alianței, Dan Barna și Dacian Cioloș, au spus că este vorba despre un rezultat „istoric”. Conform rezultatelor parțiale de la BEC, USR PLUS ar 16% din voturi.

„Pentru mine aceste rezultate sunt o înfrângere, e un rezultat dezamăgitor, mai ales pt cei care cunoaștem electoratul USR PLUS, pentru noi cei care am văzut entuziasmul susținătorilor noștri la alegerile europarlamentare, când oamenii au simțit că au pe cine să voteze, lucru care nu s a mai întâmplat ulterior, la următoarele runde de alegeri. Asta s-a văzut și în rezultatele obținute de către alianță”, a spus Presadă la Digi24.

„Din păcate, actuala conducere nu a înțeles mesajul alegătorilor, deși au fost mesaje și din exterior și din interior prin care am transmis că modul în care noi facem politică în partid, felul în care ne adresăm nu e unul care motivează cetățenii să vină la vot și să voteze alianța.

E nevoie de o asumare, dacă vrem să evoluăm, să facem un pas în față, avem nevoie de o asumare măcar acum în ultimul ceas, o demisie de onoare a lui Dan Barna, care era necesară încă de la prezidențiale. Un prim pas care trebuie făcut ca acest partid, USR PLUS, să poată răspund nevoilor electoratului. Oamenii simt că ce se întâmplă în USR PLUS nu e în regulă, oamenii sunt demobilizați și așteaptă acest gest din partea actualei conduceri, pentru a-și recăpăta încrederea în noi”, a adăugat ea.

„Trebuie spus că e un eșec, nu are sens, nu văd cui servește să ne îmbătăm cu apă rece, să vorbim despre un rezultat istoric când el e un rezultat catastrofal”, a continuat Presadă.

Ea a vorbit și despre cei care ar putea prelua conducerea partidului, în opinia sa.

„Am în minte mult mai mulți coelgi care ar pută să preia conducerea partidului, pe care o văd diferită de ceea ce am văzut până acum E nevoie să unificăm acest partid, să terminăm cu epurările pe care le-a făcut această gașcă Barna. Sunt mulți colegi care ar putea să facă asta, nu vreau acum să dau un nume, vreau să rămânem în acest efort de a reforma USR PLUS împreună, dar oamenii au arătat în alegeri cine sunt cei pe care îi susțin, mă uit la Dominic Fritz, Nicolae Ștefănuță, Allen Coliban, avem de unde alege pentru că în USR PLUS sunt oameni care au intrat în politică pentru oameni, care vor să facă o politică onestă. E nevoie să deschidem partidul și să profităm de această ocazie, să nu ajungem peste 4 ani să ne mirăm că poate nu mai facem pragul electoral”, a spus ea.

