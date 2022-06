Partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER) nu este partidul lui Dacian Cioloș, ci al acelora care vor avea încredere în noul proiect politic, a declarat europarlamentarul Dragoș Tudorache, la interviurile Digi24.ro. Potrivit acestuia, fondatorii REPER nu și-au asumat deocamdată o viziune și un program politic, ci acestea urmează să fie stabilite împreună cu viitorii membri ai partidului. Cu toate acestea, Tudorache a subliniat faptul că REPER și-a asumat o doctrină a „liberalismului etic”.

Cererea de înființare a partidului REPER a fost depusă și înregistrată joi la Tribunalul București. Cei cinci membri fondatori sunt europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș.

Potrivit actului constitutiv al REPER, conducerea interimară a formațiunii politice va fi asigurată, până la primul congres, în copreședinție, de Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru.

Prezent la interviurile Digi24.ro, europarlamentarul Dragoș Tudorache a afirmat că REPER țintește cel puțin 40% din electorat.

„Pe toate măsurătorile, inclusiv pe analizele ONU, este un trend ascendent în România, în ultimii 10 ani, în ceea ce privește acea parte a societății românești care crede în ceea ce ONU numește valorile post-materialiste. Acea felie din societatea românească a ajuns undeva la 40%, iar eu cred că acela este bazinul electoral căruia noi ne adresăm, și nu numai.

REPER este un nou mod de a dialoga cu alegătorii, o chestiune pe care noi am mai experimentat-o la începutul PLUS, însă, din păcate, dintr-o eroare pe care ne-o asumăm, am abandonat-o. Vrem să refacem acest dialog și veți vedea că în lunile următoare ne vom concentra aproape exclusiv pe acest lucru.

Vrem să punem pe masă o ofertă politică care să răspundă așteptărilor acestei părți a societății românești, a 40% din electorat”, a declarat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, REPER „nu este partidul lui Dacian Cioloș, nici al celor cinci europarlamentari care au decis să ducă actele la tribunal, este partidul celor care vin către noi”.

„Au fost foarte mulți cei care în ultimele 24 de ore au făcut un pas de încredere către noi, de ordinul miilor”, a adăugat Tudorache.

„REPER este un proiect politic care deja nu mai este doar un site, ci un proiect depus la tribunal de două zile. Ca orice proiect politic, suntem în faza de construcție. Ne-am asumat de la bun început, pentru că nu vrem să repetăm greșelile trecutului, să impunem noi, cei cinci, o viziune și un program politic de la început. În aceste luni ne-am asumat să angajăm o dezbatere cu cei care vor avea încredere să vină alături de noi, ca împreună să construim statutul și regulile interne prin care acest proiect va funcționa, cât și programul politic.

Ne-am asumat o doctrină, una liberală, prin manifestul pe care l-am scris. Și la PLUS ne-am asumat de la bun început doctrina liberalismului etic, am explicat și atunci ce înseamnă această doctrină și ne asumăm, cel puțin noi, cei cinci, această doctrină. Continuăm la nivel european să funcționăm în cadrul RENEW, deci vom fi în continuare aliniați cu această linie liberală.

Vrem să ne asumăm foarte clar de la început o poziționare foarte clară pe toate temele majore și societale, economice și politice, pentru a nu mai exista nicio ambiguitate nici în ceea ce privește atitudinea față de Biserică, nici în ceea ce privește atitudinea față de politicile climatice, etc”, a conchis Dragoș Tudorache.

