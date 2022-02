Cioloş pune la îndoială fuziunea USR-PLUS: Mai e încă de lucru

Dacian Cioloş, fost preşedinte USR PLUS, consideră că fuziunea dintre cele două formaţiuni, USR şi PLUS, a „reuşit parţial” şi că mai este de lucru în ceea ce priveşte modul de organizare şi funcţionarea internă.

„A reuşit parţial (fuziunea, n.r.). Aţi văzut că în exterior, atunci când a fost vorba până acum de poziţii ale partidului în relaţiile politice, cu celelalte partide, guvernare şi aşa mai departe - acolo s-a lucrat unitar şi am reuşit să ne aliniem. Mai greu e pe modul de organizare şi funcţionare internă. Deci, a reuşit parţial, dar mai e încă de lucru”, a precizat Cioloş, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul partidului.

Întrebat cum le răspunde celor care consideră că prin demisia sa ar fi „abandonat” partidul, Cioloş a replicat că un şofer fără volan este „mult mai periculos” decât unul care recunoaşte că nu are controlul maşinii.

„Un şofer care nu are volan şi se ambiţionează să rămână în continuare în maşină şi să lase impresia că el conduce maşina, cred că e mult mai periculos decât unul care recunoaşte că nu are volan, opreşte maşina, se dă jos şi lasă pe altul să vină cu volanul. (...) Până acum cred că trebuia să o luăm într-o anumită direcţie, am făcut nişte propuneri pentru asta. Eu sper ca cei care rămân în continuare să ne spună în ce direcţie vor să mergem şi mai ales să continuăm discuţiile pe care le-am avut, inclusiv cu membrii, în aceste zile. Cred că e cel mai sănătos mod de a şti în ce direcţie să mergem”, a spus el.

Cioloş a declarat că nu a intenţionat să îşi „sperie” colegii din Biroul Naţional cu demisia, dar că a considerat că propunerile sale de modificare a statutului aveau sens doar în măsura în care erau susţinute de Biroul Naţional.

„Eu am fost ales cu un mandat, cu un program şi, aşa cum spune statutul, după trei luni - la mine a luat patru luni, pentru că a fost şi criza politică la începutul mandatului - după aceste câteva luni, preşedintele îşi prezintă un program. Dacă eu nu aveam susţinerea Biroului Naţional, acel program nu avea niciun sens. Erau doar nişte dorinţe exprimate pe hârtie şi atât, pentru că ele, puse în practică, presupun vot în Biroul Naţional”, a afirmat Cioloş.

Editor : Liviu Cojan