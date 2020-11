Iohannis: „Am obţinut pentru România 80 miliarde euro”. Orban:„Vom avea o dezvoltare accelerată”. Dan: „Colaborare corectă cu Guvernul”

Președintele Klaus Iohannis a declarat la lansarea Planului Naţional de Rezilienţă şi Redresare că modelul axat pe consum a neglijat tocmai investiţiile, care sunt baza unei ţări, iar lipsa de investiţii în educaţie, sănătate sau infrastructură este rezultatul unei politici defectuoase, care nu trebuie să se mai repete.

„Traversăm o perioadă extrem de dificilă cu restricţii şi constrângeri ale căror efecte negative le-am resimţit cu toţii. Avem de gestionat provocările crizei sanitare, însă în egală măsură trebuie să pregătim măsurile pentru dezvoltarea ţării noastre. Modelul axat pe consum a neglijat tocmai investiţiile, care sunt baza unei ţări. Lipsa de investiţii în educaţie, sănătate sau a infrastructurii constituie rezultatul unei politici defectuoase, care nu trebuie să se mai repede. În anii următori vom implementa un nou model", a afirmat preşedintele Klaus Iohannis, la lansarea Planului de Redresare şi Rezilienţă, adăugând că ţara noastră va putea accesa fonduri în baza acestui plan.

El a precizat că toate resursele ţării noastre trebuie utilizate inteligent şi în beneficiul românilor.

„În 2020 am pus deja bazele schimbării şi vom continua această abordare într-un ritm susţinut în anii următori. Doamnelor şi domnilor, în urma unor negocieri intense şi complicate la o reuniune a Consiliului European din luna iulie, am reuşit să obţin pentru România un pachet bugetar de circa 80 de miliarde de euro pentru următorii nouă ani. Aceste fonduri reprezintă o oportunitate istorică de a dezvolta România pe termen mediu şi lung. Am lucrat, împreună cu Guvernul liberal, în toată această perioadă, astfel încât să ne asigurăm că România va fi pregătită să acceseze din timp facilitatea pentru redresare şi rezilienţă, instrument financiar unic în istoria de până acum a Uniunii Europene", a subliniat Iohannis.

De asemenea, Iohannis a mai declarat că România va putea utiliza peste 30 de miliarde de euro din această facilitate, iar fondurile vor fi disponibile pentru recuperarea economică şi pentru accelerarea potenţialului de creştere în perioada post-pandemie.

„Este momentul cel mai bun să ne asumăm reforme ambiţioase în domenii importante, precum cel al legislaţiei achiziţiilor publice, în domeniul administraţiei publice, precum şi în privinţa legislalţiei din domeniul fondurilor europene, pentru ca aceste sume să fie administrate responsabil, transparent şi să fie cheltuite în beneficiul real al cetăţenilor", a declarat preşedintele.

Klaus Iohannis a precizat că prin Planul de Relansare propune investiții în infrastructura de sănătate, cu precădere construcţia de spitale noi, investiţii suplimentare în infrastructura şcolară, fonduri pentru comunităţile locale, regenerare urbană, inclusiv investiţii în digitalizarea administrativă, mobilitate inteligentă şi regenerare urbană. De asemenea, România trebuie să se conecteze la realităţile zilelor noastre, inclusiv în ceea ce priveşte tranziţia climatică şi transformarea digitală pentru a stimula creşterea economică şi pentru a crea noi locuri de muncă bine plătite.

„Este important ca discuţiile pe marginea planului care vor avea loc în perioada următoare să fie aplicate, fundamentate şi să depăşească paradigma populismului electoral, dar şi promovarea de interese particulare. Acest plan este despre România şi despre români şi vă invit să îl tratăm ca atare, cu responsabilitate şi bună-credinţă. Cu toţii ne dorim ca ţara noastră să se dezvolte în următorii ani şi am toată încrederea că vom depăşi împreună dificultăţile actuale, că vom pune bazele României normale, ale României prospere şi puternice în faţa oricăror provocări, pentru a avea cu toţii un viitor cât mai bun în ţara noastră!", a conchis preşedintele.

Orban: Suntem pe punctul de a intra în cea mai prolifică perioadă a ţării noastre de la intrarea în UE

Premierul Ludovic Orban a declarat că suntem pe punctul de a intra în cea mai prolifică perioadă de la aderarea la Uniunea Europeană, deoarece vom beneficia de cel mai mare pachet de sprijin financiar pe care l-am avut vreodată la dispoziţie.

„Suntem pe punctul de a intra în cea mai prolifică perioadă a ţării noastre de la intrarea în UE. Ţara noastră va beneficia de cel mai mare sprijin financiar pe care l-a avut vreodată la dispoziţie. Preşedintele Klaus Iohannis a realizat o performanţă fără precedent în cadrul unor negocieri extrem de dificile, reuşind să asigure României un suport financiar consistent, care va fi un motor de dezvoltare care să permită României să realizeze saltul în dezvoltare de care are nevoie şi să îşi ocupe locul în rândul naţiunilor dezvoltate ale Europei", a declarat premierul.

În acest context, Orban a afirmat că „nu este indiferent" cine va câştiga următoarele alegeri.

„Nu este indiferent cine va câştiga aceste alegeri pentru că efortul de accesare a acestor resurse financiare nu poate fi făcut de oricine. Este suficient să ne uităm la rata de absorbţie de până în 4 noiembrie ca să vedem că cei care au guvernat înaintea noastră, aproape că parcă nu şi-au dorit să folosească fondurile europene pentru a schimba în bine viaţa românilor”, a afirmat Orban.

De asemenea, el a declarat că efortul de a transforma România în bine va trebui să fie un efort de ansamblu al întregii societăţi. Totodată, premierul a afirmat că banii care vor veni în România vor însemna "o şansă de a trăi mai bine pentru fiecare cetăţean român, indiferent dacă e vorba de un antreprenor, de un angajat în sectorul public, indiferent că e vorba de un părinte sau un bunic a cărui pensie poate creşte numai în baza numărului de angajaţi şi a creşterii salariului mediu în economie”.

„Suntem pregătiţi să punem în practică un Plan de dezvoltare fără precedent, extrem de ambiţios, dar mai ales bine pus la punct care are resursele financiare necesare implementării. Implementarea va include reforme, modernizarea statului, digitalizarea statului, un efort comun în parteneriate pentru a reuşi implementarea unor proiecte complexe. Vă garantez că tot acest efort va merita. În următorii ani vom avea parte de o dezvoltare accelerată”, a mai declarat Orban.

Nicușor Dan: pentru București, pentru orașele din România, acest PNRR este o uriașă oportunitate

Și Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a susținut o alocuțiune la lansarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Acesta a precizat faptul că există o componentă foarte importantă a acestui program care se duce către dezvoltarea orașelor.

„O să spun doar câteva lucruri despre oportunitățile pe care Bucureștiul le are prin PNRR. O să spun că deja sunt alocați 100 de milioane de euro pentru Sănătate, ceea ce înseamnă echipamente pentru spitalele bucureștene, fie că sunt ale primăriei, fie că sunt ale ministerului. Deja am vorbit de 200 de milioane de euro pentru modernizarea rețelei de transport a energiei termice, care se adaugă celor 300 de milioane cu care am semnat deja cu Ministerul Fondurilor Europene din fondurile europene pe exercițiul 2021-2027. Vorbim de investiții foarte consistente în ceea ce privește infrastructura de transport. Este un proiect foarte ambițios care vizează două noi linii de metrou în București. Vorbim de mediu, pentru că poluarea și mediul este una din principalele probleme ale bucureștenilor, dincolo de ce am spus deja, infrastructura de Transport, de problema termiei și a problemelor pe care rețeaua veche le aduce, și modernizarea pe care o facem aici. Vorbim de eficiența energetică a clădirilor și există aici un capitol care este dedicat acestei probleme. În rezumat, pentru București, pentru orașele din România, acest PNRR este o uriașă oportunitate", a spus Nicușor Dan.

Dan: Sunt foarte fericit că am avut o colaborare corectă, directă, rapidă și profesionistă cu Guvernul

„Pentru ca noi, ca societate, să folosim această oportunitate este nevoie de colaborare, pentru că mulți ani de zile această colaborare a lipsit din societate: Dacă vorbesc de București, sunt foarte fericit că am avut o colaborare doar în această lună pe care am avut-o de mandat, o colaborare corectă, directă, rapidă, profesionistă cu Guvernul României. Voi fi foarte fericit și foarte deschis ca această colaborare să continue după alegerile parlamentare. Pentru ca această uriașă oportunitate să fie fructificată, România are nevoie de un guvern care să fie pragmatic, care să fie pro-dezvoltare, care să fie pro-business, care să fie pro-european și, prin tot ce a făcut chiar în pregătirea acestui PNRR și prin tot ce propune pentru executarea acestui program național sunt convins că guvernul Orban va fi cel care va face ca toate aceste lucruri, care în momentul de față figurează ca proiecte, să devină o realitate. Din partea Bucureștiului, vă asigur de colaborarea noastră viitoare pe tot ce înseamnă lucruri bune pentru bucureșteni", a declarat edilul.