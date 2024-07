Sebastian Burduja a spus vineri seara, la emisiunea LIVE de la Digi24, că din punctul său de vedere Nicolae Ciucă este un candidat foarte bun pentru alegerile prezidențiale, iar partidul nu ia în calcul scenariul în care liderul PNL nu ar ajunge în turul 2. „Nici nu cred că trebuie să ne gândim la un asemenea scenariu”, a spus ministrul liberal al Energiei.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24.ro: Un congres în PNL pentru desemnarea candidatului Ciucă?

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: Statutar, congres sau consiliu național, din ceea ce eu știu, dar e o etapă care va fi parcursă de PNL, în avans de alegerile prezidențiale.

Alexandru Rotaru: Garanție că Nicolae Ciucă ajunge în turul 2?

Sebastian Burduja: Din punctul meu de vedere este un candidat foarte bun. Românii au cuvântul la vot. Eu știu că este un prim-ministru performant, un om care a impus termene, un om care a fost serios, am lucrat ca ministru al Cercetării Inovării și Digitalizării, și într-un timp record am adoptat, dacă mai țineți minte, și legea cloudului, și legea cyber, am salvat laserul de la Măgurele, am plătit datoria de la Agenția Spațială Europeană după ani de zile de rușine, deci s-au rezolvat multe lucruri care nu se tranșaseră timp de ani de zile.

Alexandru Rotaru: Când am putea știi?

Sebastian Burduja: E decizia partidului, probabil la sfârșit de august, sau cel mai târziu început de septembrie. Vor decide colegii din conducerea partidului.

Alexandru Rotaru: Ați luat în calcul, în partid, scenariul în care Nicolae Ciucă nu ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale?

Sebastian Burduja: Nu! Nici nu cred că trebuie să ne gândim la un asemenea scenariu.

Nu mă uit la sondaje. Nu am făcut-o nici în campania pentru București, dacă am făcut-o m-am păcălit, și au fost momente în care am crezut că sunt mult mai aproape de victorie decât eram, deci cred că sondajele sunt, pe de o parte o poză din timp, pe de altă parte servesc interesul unor alți competitori electorali.

Alexandru Rotaru: Dacă în turul 2 ajunge Elena Lasconi și Mircea Geoană, pe cine alegeți?

Sebastian Burduja: Nici nu vreau să-mi imaginez un asemenea scenariu. Sunt convins că PNL are tot potențialul să-și ducă propriul candidat în turul 2 și să dea României un președinte de dreapta.

Editor : Liviu Cojan