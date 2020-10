Laura Vicol și Grațiela Gavrilescu, pe lista PSD pentru parlamentare. Ce spune Marcel Ciolacu despre cele două candidaturi

Laura Vicol, avocata Alinei Bica și a fugarului Daniel Dragomir, ar putea deschide lista PSD Dolj pentru Camera Deputaților. Aceasta a fost propusă de organizația județeană, iar marți candidaturile ar urma să fie validate de conducerea centrală a partidului. Întrebat despre candidatura Laurei Vicol, Marcel Ciolacu a declarat că nu o cunoaște, însă nu a auzit să fie „nici coruptă, nici neprofesionistă”.

„Am luat act de propunerea organizație, nu o cunosc pe doamna Laura Vicol, nu am auzit să fie nici coruptă, nici neprofesionistă. Am înţeles că sunt probleme că a avut anumiţi clienţi ca şi avocat. Acum, dacă dumneavoastră luaţi un interviu unui criminal înseamnă că nu mai aveţi dreptul să aveţi o viţă politică? O să analizăm această propunere împreună cu colegii în cadrul Consiliului Politic Naţional, dar din punct de vedere al criteriilor principale, de profesionalism în primul rând, de faptul că nu are niciun dosar penal, nu este implicată în nicio anchetă penală, nu cred că este o problemă. Sunt sigur că mâine o să vă spunem decizia partidului”, a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

De asemenea, fostul ministru al Mediului în guvernele PSD, trecută de la ALDE la PPUSL, Grațiela Gavrilescu, va deschide lista PSD Prahova la Camera Deputaților. Cioalcu susține că organizaţia de Prahova a solicitat prezenţa Graţielei Gavrilescu, membru PPUSL, pe listele electorale ale social-democraţilor pentru alegerile parlamentare.

Întrebat dacă pe listele PSD se vor regăsi membri PPUSL, Ciolacu a spus că „este posibil”.

„Vom vedea astăzi, când luăm fiecare judeţ în parte. De exemplu, organizaţia de la Prahova a solicitat prezenţa doamnei Graţiela pe listele PSD. Mâine vă punem toate listele la dispoziţie, după ce le validăm”, a spus președintele PSD.

Potrivit unor surse din partid, social democrați iau în calcul să ofere mai multe locuri în Parlament PPUSL.

Pe listele partidului se va regăsi și fostul judecător al CCR, Maia Teodoroiu.

„Doamna Teodoroiu este un specialist chiar în domeniul justiţiei, am înţeles că o să candideze chiar la Senat, cap de listă. Mă bucură această candidatură, o altă nemembră a PSD şi o specialistă”, a mai spus Ciolacu.

Listele finale ale candidaţilor PSD pentru alegerile parlamentare vor fi aprobate marţi.

