Duminică, 1 decembrie, au loc alegeri parlamentare. Sunt alegeri cruciale, deoarece rolul Parlamentului este esențial. Este instituția care poate împiedica orice derapaj. La Digi24 are loc dezbaterea parlamentarelor, moderată de Cosmin Prelipceanu și Liliana Ruse. Participă câte doi candidați de la PNL, PSD, USR și AUR.

Ar trebui alegerile anulate?

Alexandru Rafila (PSD): PSD a avut o opinie tranșantă și a declarat că nu contestă acest vot. Faptul că se încearcă să se dea vina pe partidele politice mi se pare nepotrivit.

Octavian Oprea (PNL): Românii au dat o palmă tuturor partidelor. Votul a fost generat de o campanie bazată pe aroganță și impostură. Atât întâlnirea CSAT cât și ședința CCR – am convingerea că toată lumea respectă rezultatul alegerilor de duminică.

Diana Stoica (USR): Avem un rezultat al alegerilor, românii s-au pronunțat, nu cred că există dovezi de fraudă.

Petrișor Peiu (AUR): Curtea Constituțională va da o decizie politică. E un temei neserios pentru anularea unor alegeri.

Întrebare pentru PSD: De ce PSD-ului îi este greu să răspundă legat de candidatul pe care îl susține la prezidențiale?

Alexandru Rafila (PSD): Ne aflăm în campanie pentru parlamentare, după aceste alegeri ne vom exprima punctul de vedere. Voi vota pentru candidatul care va continua investițiile.

Întrebare pentru USR: Susțineți reglementarea platformelor sociale?

Claudiu Năsui (USR): În România sunt prea multe instituții, niciuna nu-și asumă responsabilitatea. Cred că trebuie să știm exact dacă au fost finanțate campanii pe TikTok sau alte rețele. E nevoie de mai multă transparență.

Întrebare pentru Rafila: Dacă ați fi medic rezident, ați rămâne în România și ați lucra într-un oraș mic?

Alexandru Rafila (PSD): Da, aș rămâne, am vizitat peste 100 de spitale din orașe mici, sunt condiții bune pentru medicii tineri. Lucrurile se schimbă în România, sunt multe investiții noi, echipamente medicale noi. Este un proces, nu e o decizie politică: de mâine se schimbă totul.

Întrebare pentru Cîmpeanu: Dacă programul România Educată era implementat altfel și la timp, ar fi fost același rezultatul de la prezidențiale?

Sorin Cîmpeanu (PNL): Rezultate în educație se pot obține doar pe termen mediu și lung. Nicio lege nu poate anticipa evoluția tehnologică. Școala trebuie îmbunătățită, dar acum avem cele două legi ale Educației.

Întrebare pentru AUR: ANCOM cere suspendarea Tik Tok. Ce credeți?

Dorina Barcariu (AUR) Pavel Popescu face parte din coaliția care a condus coaliția, au avut la dispoziție toate pârghiile și acum să vină să se plângă mi se pare de un tupeu fără margini. O să ajungem în situația în care vom face alegeri ca să iasă Pavel Popescu.

Întrebare PNL pentru AUR: Veți solicita scoaterea scutului de la Deveselu?

Petrișor Peiu (AUR): Noi nu am spus asta, dvs. îl întrebați pe Călin Georgescu. AUR a spus de multe ori că nu are nicio intenție de a scoate România din NATO și UE.

Întrebare USR pentru PSD: Cazul Nordis

Mihai Ghigiu (PSD): Cheltuielile lui Marcel Ciolacu sunt cheltuieli personale. Și-a dat demisia din funcția de președinte PSD. Politica se schimbă, oamenii nu mai vor atacuri la persoane.

Întrebare AUR pentru PNL: Cum vedeți democrația cu contracte prin încredințare directă?

Octavian Oprea (PNL): Nu cunoașteți legea achizițiilor publice.

Întrebare PSD pentru USR: Vorbim despre cadrele didactice și a lega salarizarea de rezultatele de la catedră. Cum ar trebui implementat acest proces?

Claudiu Năsui (USR): Dacă încercăm să facem ce s-a făcut până acum, nu trebuie să ne așteptăm la rezultate diferite. Avem o problemă de sistem și nu o rezolvi cu un detaliu, ci dacă ataci problema frontal. Propunem ca și salarizarea profesorilor să fie decisă la nivelul școlii, prin consiliile de administație ale școlilor.

Întrebare pentru PNL: Vă asumați că nu creșteți taxele dacă intrați la guvernare?

Sorin Cîmpeanu (PNL): Obiectivul este de susținere a investițiilor și de atingere a deficitului de 3%. PNL va susține cota unică. Restul întrebărilor rămân deschise.

Întrebare pentru PSD: Va vota inițiativele care să transpună în legi rezultatele referendumului?

Mihai Ghigiu: PSD va susține orice este pentru binele bucureștenilor. Pentru mine este o prioritate lupta împotriva drogurilor. Orice măsură benefică pentru bucureșteni va fi susținută.

Întrebare pentru USR: Ce plan aveți pentru creșterea gradului de recuperare a prejudiciului în cazul dosarelor penale?

Claudiu Năsui: Nu știu exact care este acum gradul de recuperare, știu că e o mare problemă. O idee este de funcționalizare a ANABI. Să vândă statul român creanțele, bonusuri pentru angajații ANABI care reușesc să recupereze prejudicii.

Scenariu: Dacă președintele ar cere referendum pentru ieșirea din NATO și UE ați fi de acord?

Claudiu Năsui (USR): Parlamentul trebuie să facă tot ce e cu putință pentru menținerea parcursului euroatlantic, inclusiv demitrerea președintelui.

Dorina Barcari (AUR): O astfel de situație nu poate să apară în curând. Parlamentul nu ar trebui să dea curs.

Petrișor Peiu (AUR): Vom vota împotriva unui referedum în acest sens. Avem creștere economică zero, poate ar trebui să lucreze Parlamentul și la asta.

Alexandru Rafila (PSD): E greu de crezut că un președinte ar putea avea prerogativele care să determine un astfel de curs. Important e să avem în Parlament o coaliție care să continue parcursul proeuropean. Interesele României și ale românilor trebuie apărate.

Sorin Cîmpeanu: (PNL): Pentru PNL, aparteneța la NATO și UE și aderarea la OCDE nu sunt negociabile. Poziția va fi clară, netă împotriva negocierii parcursului european și apartenenței la NATO.

Octavian Oprea (PNL): Odată cu începerea conflictului din Ucraina am fost la graniță. Am văzut suferința și lacrimile. Susținem clar un candidat proeuropean.

Întrebare petru Petrișor Peiu: Modelul economic al lui Călin Georgescu va asigura resursele necesare pentru programul lui Simion de locuințe ieftine?

Petrișor Peiu (AUR): AUR a avut un candidat, George Simion. Despre programul altui candidat nu pot să vă dau detalii. AUR susține unul dintre cei doi candidați rămași în cursă. Scopul nostru este atingerea indicatorilor medii europeni. Ne concentrăm pe creșterea salariului mediu net, creșterea venitului net în gospodării și a avuției financiare, asta ne interesează și despre asta am vorbit în programul nostru economic. Domnul Georgescu este susținut după ce a intrat în turul doi, dar asta nu înseamnă că susținem fiecare subpunct din programul lui.

Întrebare pentru USR: Relația cu PNL, după ce reprezentanții USR au fost criticați de liberali?

Diana Stoica (USR): Mă aștept ca toate partidele să sprijine singurul candidat european. Călin Georgescu înseamnă Ro-exit. Mulțumesc PNL pentru că și-a anunțat sprijinul pentru Lasconi.

Întrebare pentru AUR: Georgescu vrea serviciu militar obligatoriu. De ce trebuie obligați tinerii români să facă armata?

Petrișor Peiu (AUR): Alegerea de a-l susține pe Georgescu e în contextul că au rămas doi candidați. Sunt mulți lideri europeni care vorbesc despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Nu înseamnă că ne pregătim de război, ci că vom fi mai pregătiți dacă vom fi atacați. Nu s-ar face în detrimentul aparteneței la NATO și UE. Când votezi un proiect de lege trebuie să-l citești, trebuie văzut. România trebuie să își respecte toate obligațiile din tratatele multilaterale. România condamnă Rusia pentru războiul din Ucraina și AUR susține acest lucru.

Întrebare pentru PNL: Masă gratuită în școli: nu s-a atins ținta de 1 milion de elevi. De ce guvernul taie din cheltuielile pentru copii din familiile defavorizate?

Sorin Cîmpeanu (PNL): Am insistat pentru această țintă. Am făcut pași. E nevoie de o colaborare mai bună, dar vă pot asigura că se va atinge în curând acest lucru, recunosc că este o întârziere. Eu personal am susținut acest număr de un milion, este un obiectiv al meu să identificăm și să luptăm acele resurse ca să avem o masă caldă în fiecare școală.

Întrebare USR pentru PNL: Ce reforme putem implementa împreună în prima sută de zile?

Octavian Oprea: Reducerea nnumărului de parlamentari, reforma instituțiilor de reglementare, reforma administrativ teritorială. PNL a demonstrat că poate începe propria reformă. Vom susține reforma totală a statului român.

Întrebare AUR pentru USR: Cum comentați că atunci când ați fost la guvernare un singur om a croit PNRR și fondul de modernizare, care s-au dovedit eșecuri?

Claudiu Năsui: Nu am discutat nicio alianță, nu vrem o alianță doar ca să ocupăm niște funcții. Dacă vom face alianță, vom susține reforme. Nu PNRR a fost greșit, ci implementarea lui. Un exemplu sunt pensiile speciale.

Mihai Ghigiu (PSD): A fost atât de bine făcut acest PNRR, că cei din armată sunt considerați cu pensii speicale.

Claudiu Năsui (USR): În teorie nu există pensii speciale, toate au denumiri. Inventivitatea clasei politice a fost foarte mare pentru a disimula aceste pensii.

