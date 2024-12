Imagini care dovedesc că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu nu spune adevărul, atunci când afirmă că nu îl cunoaște pe mercenarul Horațiu Potra. Luni după-amiază a venit confirmarea că sâmbătă, la o fermă din apropierea Bucureștiului, Călin Georgescu s-a întâlnit cu mercenarul Horațiu Potra și cu neo-legionarul Eugen Sechila. Mai mult, există imagini de la o întâlnire recentă între Georgescu și Potra, care au fost distribuite online.

Confirmarea întâlnirii de sâmbătă vine de la proprietarul sirian al unei ferme de cai din Ciolpani, loc în care s-au întâlnit Horațiu Potra și Eugen Sechila. Acesta ar fi dezvăluit totul în fața anchetatorilor în timpul audierilor de luni.

Bărbatul a recunoscut că la întâlnire a participat și Călin Georgescu.

Întâlnirea dintre cei trei a avut loc sâmbătă, 7 decembrie.

Zilele trecute, controversatul candidat la Președinție se încurca în explicații, încercând să nege că l-ar cunoaște pe Horațiu Potra, într-o emisiune la Realitatea Plus.

Imagini în care Georgescu apare alături de Potra într-un hotel din București, din care reiese că cei doi sunt destul de apropiaţi, circulă acum online.

Recent, la Realitatea TV, Călin Georgescu afirmase că știe despre Potra, dar că nu l-a întâlnit niciodată.

”Ştiu de el, evident, ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră”, a spus Georgescu la Realitatea TV. „Nu l-am întâlnit personal, n-am de ce să spun lucrul ăsta, ştiu şi eu cum a auzit toată lumea”, a mai spus Georgescu.

La masă cu Georgescu și Potra apare și Eugen Sechila.

În această seară, la Realitatea Plus, Călin Georgescu a făcut unele precizări referitoare la imaginile și informațiile care circulă în spațiul public.

Călin Georgescu a spus că Horațiu Potra nu intră „în cercul său de apropiați” și a susținut că fotografiile în care apare alături de mercear nu sunt recente și că acestea au fost făcute, de fapt, acum 2-3 ani.

„M-am văzut cu sute, cu mii de oameni”, a spus Georgescu referindu-se la întâlnirea cu Potra, despre care a precizat că „a fost acum 2-3 ani, cred”.

În ceea ce privește întâlnirea de sâmbătă de la ferma de cai din Ciolpani, unde s-a întâlnit cu Horațiu Potra și Eugen Sechila, Călin Georgescu a spus că „a fost la multe lucruri”

„Nu știu ce să vă spun, dacă e acolo, am fost, am filmat și m-am antrenat la călărie”, a spus Georgescu. Călin Georgescu a evitat să răspundă clar dacă s-a întâlnit cu cei doi și sâmbătă, 7 decembrie, la respectiva herghelie, și a recunoscut doar că a fost „recent” în acel loc. „Am fost, am fost recent, că acolo mă duc curent. E irelevant, nu are nicio legătură”. Georgescu a spus că fotografiile sunt mai vechi deoarece avea „părul mai spre negru” și „pantalonii sunt de mulți ani, i-am luat din Austria. Am și eu cinci perechi de pantaloni, normal că trebuie să-i port”.

În schimb, Sechila spune că fotografiile sunt făcute acum patru ani și că l-a ajutat pe Georgescu. El spune că discuția de la întâlnire, care datează de patru ani, era despre pază. „Aveam planurile făcute de acum patru ani”, a spus Sechila.

Editor : M.C