Comedia lui Caragiale n-a prea adus zâmbete la Colegiul Onicescu din București. Înaintea probei scrise la Limba și literatura română elevii de-a XII-a sperau la Arghezi, Eminescu sau Harap Alb ca subiect, dar nu a fost să fie.

„Ce dimineață, cu lacrimi pe față...”, fredona amuzat un candidat sosit la liceu să dea BAC-ul la română.

La 7:30, pe trotuarele strâmte de lângă Colegiul Onicescu se analizează speranța și se discută aprins despre subiectul ideal.



- Ce să pice? Acum... ne-a picat fața. Acum să vedem... Poate ne pică și nouă acolo... Păi, sperăm să ne pice Tudor Arghezi. (...) Dacă nu merge cu BAC-ul, vă dați seama: locurile sunt libere în Italia la căpșuni, în Spania la portocale, spune mucalit un alt absolvent.



- Ce faceți? Pregătiți?

- Ne rugăm!

- Vă rugați?

- Da! Orice pică, zic că scăpăm.

- Ce repeți acolo?

- Eminescu!



- Am stat aseară să învăț degeaba. Am venit aici cu ăsta, spune un tânăr care arată câteva foi A4 scrise. Nu știu nimic. Îl am și eu scris doar așa, de fentă, explică el.



- Riga Crypto! își dorește un alt candidat, referindu-se la poezia lui Ion Barbu. Ne dezvăluie apoi secretul succesului: Eu m-am pregătit încă cu o lună înainte. Am ținut o dietă care să-mi dea un fel de boost al creierului. Și... Mă, nu mai râdeți, își întrerupe el explicațiile adresându-se unor fete care chicoteau. O lună fără carne, mai pe scurt, își încheie el dezvăluirile.

- Eu aș vrea să pice „Harap Alb”, dar sunt pregătit la orice, ne asigură un alt tânăr.



Pe la 8:00 s-a deschis poarta școlii. S-a intrat cu speranță. Unii își fac cruce, alții ne fac cu mâna. Voie bună.



La prânz, puțini au fost cei care au ieșit bucuroși din sălile de examen. Comedia lui Caragiale n-a adus haz. Semn că Zoe Trahanache nu mai e la modă în generația actuală.

- Când am văzut ce-a picat acolo, m-am închinat eu. Când o să citească ei, o să se închine ei! comentează cu autoironie cel care ne spunea că a învățat toată noaptea degeaba.

Vremurile s-au schimbat însă și pentru cei care nu reușesc să ia BAC-ul. În fața Colegiului, o școală postliceală cu oferte de asistenți medicali și alte specializări anunță că primește cursanți și fără examenul maturității:

„Merge și fără BAC! În caz că nu iei BAC-ul”, spun fetele care împart pliante absolvenților.

„Nu e. Că-l iau 100 la sută”, le spune optimist unul dintre candidați.