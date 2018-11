Black Friday 2018. Adevărul despre reducerile de la eMAG

Cel mai mare retailer online din România, eMAG, își propune ca de Black Friday 2018 să ajungă la vânzări de peste 400 de milioane de lei, în creștere față de anul trecut. Va scoate peste 3 milioane de produse la promoții și estimează că va vinde peste un milion dintre ele. Cifrele au fost furnizate de CEO-ul eMAG, Iulian Stanciu, într-un interviu la Digi24.

Iulian Stanciu, CEO eMAG, a răspuns și acuzațiilor formulate uneori de unii cumpărători potrivit cărora reducerile de Black Friday nu ar fi „pe bune” și că ele vin, de fapt, după ce cu o săptămână înainte sunt „umflate” prețurile la produsele ce intră apoi în promoții. Antreprenorul a explicat cum se procedează atunci când sunt băgate produse la reducerile de Black Friday, dar și de ce, în opinia sa, acest eveniment special în vânzări nu ar trebui să dureze mai mult de o zi.

Anul trecut, vânzările de Black Friday la eMAG s-au ridicat la circa 360 de milioane de lei. Cel mai mult, clienții au cumpărat produse electronice, în special televizoare, dar și electrocasnice, fiind căutate cele cu consum redus, și, evident, telefoane. Smartphone-urile merg în continuare bine, dar cei de la eMAG au remarcat în ultima vreme o creștere spectaculoasă a cererilor pentru produse de fashion, casă și grădină, dar și a articolelor sportive, așa că se așteaptă să aibă vânzări consistente în aceste domenii și de Black Friday 2018, care va fi anul acesta în 16 noiembrie.

Iată ce a declarat Iulian Stanciu, CEO eMAG, pe tema Black Friday 2018 în interviul de la Digi24:

Ce se întâmplă de Black Friday la eMAG?

Jurnalist Digi24: Suntem în perioada în care în magazine, dar și în online au început deja reducerile de Black Friday 2018. Black Friday în România nu mai e doar o zi, ci durează, în multe locuri, o perioadă. Vânzările de Black Friday, pentru dvs, ca business, ce înseamnă?

Iulian Stanciu, CEO eMAG: Am să explic întâi de ce cred că Black Friday trebuie să fie doar o zi: pentru că fenomenul acesta de Black Friday se bazează pe de o parte, pe reduceri, deci un stimul rațional, și pe partea cealaltă, un stimul emoțional. Diferența e în spectacol. Nu poți să faci spectacol o lună întreagă, în schimb, poți să faci o zi. De ce reducerile funcționează o singură zi? Pentru că noi avem o colaborare mare cu toți partenerii noștri de la care cumpărăm marfă pe tot parcursul anului, pe baza acestei colaborări, obținem tot felul de bonusuri, iar bonusrile astea, împreună cu câștigul nostru, pe care îl avem în business-ul curent, în momentul Black Friday, îl luăm și-l ducem la zero și astfel, pentru o zi, reușim să punem niște bani în niște cantități, 2-3 milioane de produse, astfel încât să ajungă la niște prețuri foarte bune. Deci, de-asta cred că Black Friday funcționează foarte bine o singură zi: pentru că în ziua respectivă au niște reduceri foarte bune. Iar pe partea de spectacol, una este să fie o zi, vorbești înainte, crești intensitatea comunicării. Construim mecanismul ăsta, prin care oprim site-ul, e ca și cum s-ar închide magazinul - eu am avut în minte chestia asta, pe care am văzut-o în State, când se deschid magazinele dimineața și intră oamenii într-un haos, așa. Am vrut să facem haosul ăsta mai organizat și deschidem dimineața, după care începe toată nebunia și toată lumea discută: tu ce ți-ai luat, tu ce ai prins, care sunt livrările și așa mai departe.

- Una din ideile care circulă intens în această perioadă este că aceste reduceri nu sunt „pe bune”, nu știu dacă dvs, la eMAG sau la alți vânzători online, însă oamenii, mulți, reclamă că prețurile sunt crescute cu o săptămână înainte, ca să aveți de unde să le scădeți, de unde să le oferiți acele reduceri de Black Friday. Spuneți-mi, cum funcționează lucrul ăsta? Sunt convins că și dvs vi s-au adus astfel de reproșuri, ați primit aceste mesaje de la consumatori...

Cum se fac prețurile la eMAG de Black Friday?

Iulian Stanciu, CEO eMAG: Suntem la al optulea Black Friday și în fiecare an discutăm despre lucrurile pe care le reclamă oamenii, fie că suntem în zona de promoții, prețuri, livrare ș.a.m.d. și de-aici plecăm cu toate dezvoltările noastre. În zona de promoții, lucrurile stau așa: noi ne-am uitat cum anume am putea argumenta, ca să spunem: „uite, e cel mai bun moment să faci cumpărături, iar prețurile sunt unele cu adevărat bune”. Și ne-am uitat la ce s-a întâmplat anul trecut. Anul trecut, am avut 360 de milioane de lei total vânzări în platforma eMAG, în creștere mare față de acum doi ani. Și ne-am uitat care este nivelul prețului la care au cumpărat oamenii în Black Friday față de cel mai mic preț în întreg anul 2017. Pentru 85 la sută din vânzări, prețul de Black Friday a fost mai mic decât cel mai mic nivel din întreg anul. După care ne-am uitat cum a fost prețul nostru în Black Friday față de prețul cel mai mic al competitorilor din ziua respectivă. Cu toate că și competitorii fac Black Friday, noi ne-am dus în ziua respectivă cu 10 la sută, în medie, sub prețul lor. Media asta e formată din 5% în unele categorii, 15% în alte categorii și ne uităm la minimul competiției noastre în fiecare categorie în parte, luată produs cu produs. Ceea ce spune că, totuși, Black Friday este un moment bun pentru cumpărături.

- Dar e posibil ca acest preț să fie crescut cu o săptămână înainte ca să pară reducerea mai mare? E o strategie de marketing, până la urmă...

Iulian Stanciu, CEO eMAG: Nu. Nu! Legislația în momentul de față este una confuză și învechită. Legislația care guvernează comerțul este reglementată, apropo de prețuri, de o lege din 2001 sau din 2000. Deci, sunt 18 ani. Pe vremea aceea, comerțul era foarte static, adică se întâmpla în magazine tradiționale, era static și local. Prețul se modifica de două-trei ori pe an. Perioadele de soldare - apropo, legea cere să le declari la Primărie, fiecare, produs cu produs - se întâmplă, nu știu, în septembrie și în februarie. Și prețul la care trebuie să te raportezi este cel mai mic preț din ultimele 30 de zile. Deci, legea actuală este o lege mai degrabă îndreptată împotriva concurenței și care protejează prețurile mari menținute. Suntem obligați, practic, să ținem prețul 30 de zile la nivelul prețului de bază. Și de aici există percepția că ne raportăm la un preț mare, care este crescut. Dar acela e prețul produsului.

Ce cumpără cel mai mult românii?

- Ce au cumpărat cel mai mult românii în anul 2018? A fost un an bun pentru consum?

Iulian Stanciu, CEO eMAG: A fost un an bun, având în vedere creșterea salariilor și în zona de bugetari, și în zona de companii private. Dacă ne luăm după valoare, oamenii și-au luat foarte mult produse electronice, televizoare în principal, apoi produse electrocasnice. Vedem un trend în schimbarea produselor electrocasnice cu cele cu consum redus și mai ales în zona de frigidere, zona de eco, bio. De asemenea, telefoane. În continuare smartphone-urile merg foarte bine. După care am văzut categorii cu creștere foarte mare: fashion, avem creștere cu peste 50 la sută de la an la an, produse pentru casă și grădină au o creștere, iarăși, foarte mare, și un trend nou, care a început cam anul trecut și anul ăsta este iarăși pe creștere foarte mare - articolele sportive. Oamenii încep să descopere sportul.

Arctic, un brand căutat

- Toate produsele astea sunt făcute de alții, nu sunt făcute în România, sunt importate.

- Nu chiar.

- Există produse românești care se vând ca pâinea caldă? Făcute aici, în țară?

Iulian Stanciu, CEO eMAG: Da, spre exemplu în zona de electrocasnice cel mai mare brand este brand românesc. Vorbim de Arctic. Produsele sunt făcute în România. Sunt două fabrici și acum se va face cea de-a treia fabrică. Suntem cei mai mari producători în zona asta de electrocasnice, de frigidere și de mașini de spălat, din Europa. Deci, sunt și produse românești. Acum, va fi greu să batem, eu știu, productivitatea din Asia, să spunem, având în vedere regulile de muncă diferite între Uniunea Europeană și China. Nu cred că direcția asta a industrializării, să producem noi tot în România, este cea mai bună. În schimb, ne putem folosi munca din ce în ce mai inteligent pentru a produce lucruri cu valoare adăugată.

