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CM 2026. Blatter a ajuns un critic al forului mondial. FIFA a respins apelul Belgiei împotriva dreptului de joc al lui Balogun

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faultul cu balogun
Faultul pentru care a primit cartonaș roșu americanul Balogun. Foto: Profimedia
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Din articol
„Încotro te îndrepţi, FIFA?”, întreabă Sepp Blatter în urma scandalului Balogun

Comisia de apel a FIFA a respins, luni seara, apelul înaintat de Federaţia belgiană de fotbal (URBSFA) împotriva dreptului de joc al atacantului american Folarin Balogun, iertat de suspendare după ce primise un cartonaş roşu în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, transmite AFP.

URBSFA „nu are calitatea pentru a depune un recurs împotriva acestei decizii, ea nefiind parte a procedurii”, a precizat forul mondial într-un comunicat.

Cu doar câteva ore înaintea meciului Belgia - SUA, programat luni la ora 17:00 la Seattle (marţi, 03:00, ora României), belgienii pot face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dar încă timpul este scurt.

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În acest timp, argumentul Comisiei de apel exclude orice dezbatere pe fond şi nu clarifică motivele pentru care Comisia de disciplină a revizuit sancţiunea aplicată lui Balogun.

Eliminat în meciul din şaisprezecimile de finală cu Bosnia-Herţegovina, după ce l-a călcat pe picior pe fundaşul Tarik Muharemovic, atacantul lui AS Monaco şi-a văzut suspendarea de executare transformată „într-o sancţiune suspendată, cu o perioadă de probaţiune de un an”.

Preşedintele american Donald Trump a confirmat luni că a intervenit direct în acest caz, abordându-l pe preşedintele FIFA, Gianni Infantino, pentru reexaminarea cartonaşului roşu pe care el îl considera nejustificat.

Infantino a asigurat luni, pe platforma X, că i-a răspuns preşedintelui Statelor Unite că instanţele disciplinare ale FIFA sunt ”independente” şi a negat orice intervenţie directă.

„Încotro te îndrepţi, FIFA?”, întreabă Sepp Blatter în urma scandalului Balogun

Indignare în toate părţile. La o zi după anunţul privind ridicarea suspendării atacantului american Folarin Balogun, fostul preşedinte al FIFA, Sepp Blatter, şi-a exprimat la rândul său, luni, uimirea faţă de această decizie, motivată de un telefon dat de Donald Trump lui Gianni Infantino. „Cartonaşele roşii nu se anulează prin apeluri telefonice politice. Ele sunt anulate de reguli, dovezi şi organisme independente”, a scris elveţianul în vârstă de 90 de ani pe X.

„Dacă un preşedinte al Statelor Unite intervine pe lângă preşedintele FIFA – şi un jucător este brusc absolvit de orice vină înaintea unui meci eliminatoriu din Cupa Mondială –, întrebarea este inevitabilă: Quo vadis (încotro te îndrepţi), FIFA?”, continuă fostul şef al fotbalului mondial. „Fotbalul nu trebuie să devină niciodată un teren de joacă pentru puterea politică”, concluzionează Sepp Blatter, adăugând hashtagurile #GianniInfantino şi #DonaldTrump pentru a elimina orice ambiguitate.

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Forţat să demisioneze în 2015 de o serie de scandaluri, Blatter nu s-a ferit niciodată să-şi spună părerea despre succesorul său, deplângând în februarie anul trecut în cotidianul german Bild faptul că FIFA este „o dictatură”, care „se rezumă la preşedintele său”. „Trump va orchestra o acţiune de publicitate” cu ocazia Cupei Mondiale din 2026 şi „pentru asta, are nevoie de noul său prieten, preşedintele FIFA, Gianni Infantino. Deşi termenul de complice ar fi mai potrivit decât cel de prieten”, critica el.

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Editor : Liviu Cojan

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