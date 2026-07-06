CM 2026. Trump confirmă că a cerut FIFA anularea suspendării lui Balogun: Înțeleg sportul, penalizezi pentru un meci care nu s-a jucat?

Donald Trump a confirmat că a făcut lobby pe lângă FIFA pentru a anula cartonașul roșu primit de Folarin Balogun în meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei, relatează The Guardian.

Intervenția lui Trump a determinat, se pare, FIFA să anuleze suspendarea pentru un meci a golgheterului echipei SUA, acesta fiind acum disponibil să joace pentru SUA în meciul din optimile de finală împotriva Belgiei.

Incidentul a provocat multe controverse, federația belgiană de fotbal și antrenorul Rudi Garcia, precum și UEFA, răspunzând în termeni duri, susținând că FIFA „a depășit o linie” și oferind SUA un tratament preferențial care pune sub semnul întrebării „integritatea” jocului și a Cupei Mondiale.

Iată ce a spus președintele SUA într-un discurs susținut luni în Biroul Oval: „Am văzut jocul. Sunt o persoană care iubește sportul și am fost un atlet bun. Înțeleg sportul foarte bine, foarte bine. Și acela nu a fost un fault. Nici măcar nu a fost o abatere de la regulament. Doi tipi alergau cu viteză maximă și s-au ciocnit unul de celălalt. Și acest arbitru, care este puțin suspect... Nu-mi place să creez controverse, dar foarte suspect. A dat o decizie pe care nimeni nu a putut-o crede. Știți, chiar și oamenii de cealaltă parte au spus: „Oh, am avut noroc”. Uau. Este foarte interesant”.

„Balogun este cel mai bun jucător al nostru, sau unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, un jucător foarte important. Și i-a dat un cartonaș roșu. Nu știam ce înseamnă asta. Nu credeam că înseamnă mare lucru. Apoi am început să aud că asta înseamnă, că nu poate juca în următorul meci. Am spus, băiete, e o mare problemă, știi, dacă i s-ar fi întâmplat altui jucător, ar fi fost nedrept. Dar când îți iau cel mai bun jucător, sau aproape, și spun că nu poți juca, este foarte nedrept. Știi, una e să penalizezi pe cineva pentru un meci, dar cum îl penalizezi pentru un meci care nu a fost încă jucat? Este foarte nedrept. Nu poți face asta”, a spus Trump.

„Așa că da, am cerut o analiză din partea FIFA. Am vorbit cu un om foarte respectat și, apropo, al cărui nivel de respect a crescut de zece ori. Și era bun înainte să înceapă toate astea. Dar, știi, chiar a insistat în această țară”, a adaăugat președintele american.

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Editor : Liviu Cojan