GRAFICELE care arată tabloul real al educației în România. Sub 4% dintre elevii din mediul rural au luat peste 9 la Evaluarea Națională

Aproape un sfert dintre elevi au luat note sub 5 la Evaluarea Națională. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, peste 28.000 au media sub 5. Potrivit graficelor care arată situația diferențiată a mediilor, peste 37% dintre copiii din mediul rural care au participat la examen au luat medii sub 5, în timp ce mai puțin de 4% au luat peste 9.

Din cei 131.179 de copii înscriși la Evaluarea Națională, 77.969 (59,44%) sunt din mediul urban, iar 53.210 (40,56%) sunt din mediul rural, a comunicat Ministerul Educației.

Potrivit rezultatelor centralizate de Ministerul Educației, care arată distribuția mediilor în mediul rural și mediul urban, procentul elevilor din mediul rural care au obținut medii sub 6.49 îl depășește pe cel al celor din urban care au luat aceste medii.

Astfel, medii între 1 și 4.99 au obținut 37,43% dintre copiii din mediul rural care au participat la examen, în timp ce 10,83% au obținut între 5 și 5.49, 10.12% au obținut medii între 5.5 și 5.99 și 8.82% au obținut între 6 și 6.49.

Începând cu mediile peste 6.5, ponderea celor obținute de elevii din mediul urban o depășește pe cea a elevilor care învață în școlile din rural.

Medii între 7 și 8 au obținut 12,78% dintre copiii din rural care au susținut probele la Evaluare Națională.

Medii între 8 și 9 au obținut sub 9% dintre copiii din mediul rural.

În ceea ce privește mediile peste 9, procentul copiilor din rural care le-au obținut este mai mic de 4%.

Distributia mediilor obtinute la nivel national, la Evaluarea Nationala 2021. FOTO: Ministerul Educatiei

Situația la Limba Română. Distribuția notelor în mediul urban și mediul rural

Distributia notelor la Limba română, obtinute la nivel national, la Evaluarea Nationala 2021. FOTO: Ministerul Educatiei

Situația la Matematică. Distribuția notelor în mediul urban și mediul rural

Distributia notelor la matematică, obtinute la nivel national, la Evaluarea Nationala 2021. FOTO: Ministerul Educatiei

Dintre cei 123.122 de elevi prezenți la Evaluarea Națională, 94.526 au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), rezultând o rată de 76,80% în ușoară creștere, comparativ cu anul trecut (76,10%), a comunicat Ministerul Educației.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat la Digi24, după publicarea primelor rezultate la Evaluarea Națională 2021, că notele obținute de elevi sunt foarte bune, în raport cu condițiile în care s-a desfășurat anul școlar.

Citește și: HARTA rezultatelor pe județe. Ministerul Educației: 76,8% dintre elevi au luat note peste 5 la Evaluarea Națională, mai bine ca în 2020

Sorin Cîmpeanu: Inflația notelor de 10 la Evaluare nu face bine. Structura subiectelor a fost schimbată, 10 este pentru elite

Editor : Georgiana Marina