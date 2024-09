(P) (TO BE) Premium or not TO BE

Aceasta este intrebarea…

Fara a dori principial sa facem o segmentare intre diversele categorii sociale si pe cale de consecinta in felul in care acestea aleg sa isi achizitioneze o locuinta, punctul de plecare in a raspunde la intrebarea de mai sus este insasi afirmatia unei proportii importante de clienti care au fost, au vizitat si au decis aproape imparabil…”finisaje de lux dom’le, e calitate”.

Ideea de lux, ca o notiune filozofica, este o dezbatere care implica multiple fatete plecand de la nivelul de educatie, de asteptari, de aspiratii, de mostenirea copilariei, de noroc, de familie…etc. Ce pare lux pentru unul este doar firescul cotidian pentru altul si absolut insuficient pentru un tert. Pentru unii oameni luxul este asociat cu un element material, pentru altii luxul este complet dematerializat sub forme diverse ca timpul, linistea…

Tocmai pentru ca subiectul este vast, cu un parfum de intim in definitie, exista si o forma de manipulare a aspiratiilor clientilor prin folosirea unor cuvinte precum PREMIUM sau LUX pentru produse ordinare sau de mult ori cu calitate sub medie, dar frumos ambalate si/sau vandute.

PREMIUM by location

Americanii au o vorba atunci cand vine vorba despre real estate: location, location, location. Nu cred in idea de “premium” in afara unui context al mediului adiacent proiectului cu adevarat unic. Locatia este unica si nu doar prin coordonatele geografice ce o insotesc ca un ADN ci si prin faptul ca numarul locatiilor de calitate este finit, ele sunt din ce in ce mai rare, scumpe si greu accesibile.

Locatiile de calitate au multiple caracteristici urbano-geografice si un client exigent ar trebui sa bifeze cat mai multe din aceste carcateristici: localizare, peisaj, pozitionare cardinala, accesibilitate, proximitate fata de utilitatile hard dar si utilitatile sociale, facilitate in constructie, vizibilitate, riscuri diverse -inundatii, cutremur, alunecari de teren, animale, vegetatie, posibilitati/riscuri conexe viitoare.

Concluzia: nu cred in “premium” indiferent de culoarea marmurei din baie atunci cand la iesirea din bloc sau casa prima imagine este groapa de deseuri comunale si pana la prima scoala avem 3 kilometri de drum neasfaltat si 12 statii de autobuz.

PREMIUM by design

Arhitectura este o meserie, una care implica multa creativitate, gust pentru frumos si in spate foarte multa matematica si cunostinte tehnice. Nu intamplator facultatea de arhitectura dureaza 6 ani, in egala masura cu facultatea de medicina (iertata sa imi fie comparatia). Am vazut diverse locuinte in Romania sau strainatate. Unele dintre ele erau extrem de seducatoare dar desenate si construite pentru a satisface orgoliul arhitectului. Altele extrem de bine gandite tehnic dar cumva le lipseau sarea si piperul. Am vazut si locuinte kitch construite cu bani multi. Sigur, gusturile nu se discuta.

In cazurile fericite in care arhitectul a utilizat judicios cunostintele din facultate, competentele si talentul personal, doar in aceste cazuri fericite acestia construiesc camine pentru oameni si nu un mausoleu in memoriam.

Imi plac scandinavii prin felul lor de a vedea lumea, acel tipar de smart design. Asa ar trebui sa fie in viziunea mea un produs premium: smart design, cu suprafete ponderate, un loc in care utilitatea trecea inaintea ego ului si a decorului incarcat.

Concluzia: construim camine si nu case, vindem un stil de viata si nu metri patrati, prin creionul arhitectului sau mistria constructorului influentam imaginea unei comunitati dar si educatia unei comunitati pentru cel putin doua genratii-50 de ani. Acest lucru ar trebui sa responsabilizeze mult mai mult…

PREMIUM by technic

O proportie importanta, majoritara chiar nu are cunostintele tehnice necesare pentru a alege in mod informat si lucid un produs de real estate. O proportie importanta din aceasta majoritate nu considera necesar sa fie consiliati de un profesionist atunci cand decid sa achizitioneze o locuinta, dincolo de abilitatea recunoscuta a unui agent imobiliar in a consilia o achizitie dar capabil sa nege evidente si sa promita vedere la mare in Brasov si la munte in Constanta.

Din pacate echipamentele si solutiile tehnice nu se (mai) vad la sfarsitul constructiei. Ochii clientului sunt absorbiti de culori, de luciul parchetului sau de stralucirea gresiei. Din nefericire prima sursa de nemultumire in exploatare este data de toate aceste echipamente si solutii tehnice mai bine sau mai putin inspirat alese.

Premium inseamna sa alegi informat si sa ai parte de un consilier tehnic capabil sa iti creeze o imagine corecta asupra ceea ce nu se mai vede la sfarsitul constructiei. Instalatiile reprezinta intre 30-40% din costul unui apartament premium. Finisajele reprezinta de multe ori sub 10% din valoarea lui. Alege inteligent si cere ajutorul. Dar mai ales nu uita ca finisajele tin de tendinte de moment si pot fi schimbate cu usurinta, nu acelasi lucru este valabil cand vorbim de o canalizare turnata in fundatie.

PREMIUM by service and comfort

S-a terminat santierul, uff ce fericire! Am primit apartamentul pentru care ne-am indatorat uneori la banca pentru 30 de ani.

L-am primit la timp de la dezvoltator si nu cu 2-3 ani intarziere cum se mai intampla…mereu la ceilalti.

Incepand de azi vei descoperi notiuni care pana ieri erau estompate in praful si mizeria inerente unei constructii, ascunse de grija cu finantarea, decizia cu privire la culoarea mobile de butatarie si dorinta copilului a a avea o chitara desenata deasupra patului. Securitatea condominiului, serviciile de facility management, serviciile de tip commodities in proximitate, informatiile utile sunt lucruri care pot parea banale dar care fac diferenta intre confort si profund disconfort. Viata in bloc incepe dupa ce au plecat constructorii si atunci te vei intreba in fiecare zi… PREMIUM or not to be.

Alege intelept, alege informat si nu uita: PREMIUM incepe inainte de constructie prin locatie, PREMIUM se defineste in timpul constructiei mai ales prin ce nu se vede si continua cu calitatea vietii tale in fiecare zi dupa ce te-ai mutat.