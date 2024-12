Corneliu Bjola, profesor de Studii Diplomatice la Universitatea Oxford, LIVE la Interviurile Digi24.ro

Corneliu Bjola, profesor de Studii Diplomatice la Universitatea Oxford, este invitat la Interviurile Digi24.ro, unde va răspunde la întrebările jurnalistului Alexandru Rotaru.

Corneliu Bjola și-a luat doctoratul în Științe Politice la Universitatea din Toronto (2007) și a predat și a condus anterior cercetări la Universitatea McMaster și la Universitatea din Toronto. A fost bursier de cercetare la Centrul Internațional Woodrow Wilson și Visiting Fellow (cercetător itinerant) la Academia Forțelor de Apărare Australiane (2012) și la Universitatea de Afaceri Externe din China (2016).

Interesele sale actuale de cercetare se referă la impactul tehnologiei digitale asupra conducerii diplomației, cu accent pe comunicarea strategică și influența digitală, precum și pe teoriile și metodele de combatere a dezinformarii și propagandei.

Corneliu Boja a scris și a editat șase cărți, inclusiv volumele gemene despre Countering Online Propaganda and Violent Extremism: The Dark Side of Digital Diplomacy (2018) – enumerate în cele mai bune 20 de cărți noi despre relații internaționale de citit în 2019 – și Digital Diplomacy: Theory and Practică (2015). Lucrările sale au fost publicate în Jurnalul European de Relații Internaționale, Review of International Studies, Ethics and International Affairs, International Negotiation, Cambridge Review of International Affairs, Global Policy, Journal of Global Ethics și Hague Journal of Diplomacy.

Bjola este co-editor al seriei de cărți „New Diplomatic Studies” cu Routledge și redactor-șef al noii reviste Diplomacy and Foreign Policy. El este beneficiarul premiului OxTALENT 2014 pentru îmbunătățirea experienței de învățare a studenților folosind aplicațiile de social media, acordat de Comitetul Oxford pentru Predarea și Învățarea Îmbunătățită cu Tehnologia.