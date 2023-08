Capsula SpaceX Crew Dragon a transportat cu succes patru astronauți din patru țări la Stația Spațială Internațională

Astronauții de la bordul capsulei SpaceX Crew Dragon s-au andocat duminică la Stația Spațială Internațională (ISS), încheind o excursie de o zi până la întâlnirea cu stația, de după lansarea din Florida, transmite CNN.

Capsula a făcut primul contact cu stația spațială la 9:16 a.m. ET duminică și trapele sale s-au deschis la 10:58 a.m. ET.

Veniți din patru țări, pentru această misiune numită Crew-7, cea mai diversă misiune SpaceX la nivel național de până acum, astronauții sunt Jasmin Moghbeli de la NASA, care este și comandantul misiunii, astronautul danez Andreas Mogensen de la Agenția Spațială Europeană (ESA), Satoshi Furukawa de la Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială sau JAXA și cosmonautul rus Konstantin Borisov de la Roscosmos.

Cei patru s-au lansat la bordul navei spațiale Crew Dragon cu racheta SpaceX Falcon 9 de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida, sâmbătă, la 3:27 a.m. ET și și-au petrecut ziua zburând liber la bordul capsulei de aproape patru metri lățime, în timp ce aceasta era manevrată încet spre ISS.

Moghbeli, Mogensen, Furukawa și Borisov se alătură celor șapte astronauți aflați deja în laboratorul de pe orbită. Astronauții Crew-7 vor petrece aproximativ cinci zile preluând operațiunile de la astronauții SpaceX Crew-6, care se află pe stația spațială din martie.

Noua echipă își va lua apoi rămas bun de la astronauții SpaceX Crew-6, care se vor întoarce acasă la bordul navei lor spațiale, Crew Dragon Endeavour, în zilele următoare.

Această misiune marchează al optulea zbor operat de NASA și SpaceX ca parte a programului de echipaj comercial al agenției, care transportă astronauți către stația spațială, de la prima misiune cu echipaj a SpaceX în 2020.

În timpul șederii lor pe stația spațială, care se preconizează că va dura aproximativ 180 de zile, astronauții Crew-7 vor cerceta cu atenție o serie de experimente. Cercetarea va include investigarea riscului potențial de dispersie a bacteriilor și ciupercilor din misiunile spațiale conduse de oameni. Echipa va analiza dacă microorganismele pot fi expulzate din orificiile de ventilație ale stației spațiale și aruncate în vidul spațiului.

Un alt proiect, de la ESA, va investiga modul în care dormitul în mediul de microgravitație diferă de Pământ, analizând undele cerebrale ale astronauților în timp ce aceștia ațipesc. Încă un experiment va analiza formarea de biofilme în apele uzate de pe stația spațială, care ar putea fi cheia pentru găsirea unor modalități mai bune de reciclare a apei pentru băut și igienă în spațiu. (astronauții folosesc de multă vreme transpirația și urina reciclate pentru a bea și a face duș pe stație).

Furukawa, unul dintre cei doi membri ai echipajului care au zburat în spațiu, a declarat în timpul unei conferințe de presă luna aceasta că așteaptă cu nerăbdare să relocuiască în mediul microgravitațional de pe stația spațială și să se aprofundeze în activități științifice, inclusiv cercetări care ar putea ajuta la dezvoltarea de noi medicamente și proiecte care ar putea ajuta la informarea modului în care oamenii pot explora într-o zi Luna.

„Acesta este ceva ce mi-am dorit să fac dintotdeauna”, a spus Moghbeli în timpul unei conferințe de presă din 25 iulie. „Unul dintre lucrurile de care sunt cel mai încântat este să mă uit înapoi la frumoasa noastră planetă. Toți cei cu care am vorbit care au zburat deja au spus că a fost o perspectivă care le-a schimbat viața.”

