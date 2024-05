Cântăreața sud-africană Tyla și-a făcut, luni seară, debutul la Met Gala într-o rochie mulată pe corp, acoperită în întregime de nisip, creată de Balmain, relatează Business Insider. Deși apariția a fost spectaculoasă, nu doar acesta este motivul pentru care Tyla a furat toate privirile pe covorul roșu. Artista nu a putut urca singură treptele și a fost luată în brațe de un bărbat din staff-ul său, în timp ce alți trei îi țineau trena rochiei.

Cântăreața Tyla, la Met Gala 2024. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

„Am vrut să folosim nisipul timpului ca temă”, a spus ea, referindu-se la codul vestimentar „Grădina Timpului” al serii.

Tyla avea, de asemenea, nisip împrăștiat pe unul dintre umeri și pe antebrațul opus. Ea și-a completat look-ul cu o clepsidră pe care o ținea în loc de poșetă.

Întrebată dacă va putea să ia cina în cadrul evenimentului, răspunsul lui Tyla a fost simplu. „Cine știe? O să ne dăm seama. Cui îi pasă? Sunt drăguță!”, a spus ea.

Cântăreței i-a fost mai greu să pășească pe covorul roșu din cauza rochiei și a avut nevoie de ajutor pentru a urca treptele. Un bărbat din staff-ul ei o ridica în brațe pentru a putea urca scările, în timp ce alți trei îi țineau rochia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tema serii a fost „frumuseţile adormite”, iar codul vestimentar a fost „Grădina timpului”, o aluzie la o povestire cu acelaşi nume a scriitorului de science-fiction J. G. Ballard despre natura efemeră a frumuseţii. Aceasta a fost o sursă de inspiraţie pentru designerii care au folosit evenimentul pentru a-şi promova ţinutele.

Scopul galei Met, în tradiţia filantropiei americane, este de a finanţa departamentul de modă al prestigiosului muzeu, The Costume Institute. Potrivit The New York Times, un loc la dineul din acest an costă 75.000 de dolari, o masă întreagă 350.000, iar ediţia precedentă a adus încasări de aproximativ 22 de milioane de dolari.

Editor : C.L.B.