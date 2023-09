Celebrități care au plecat acasă cu animalele de pe platourile de filmare

Unele celebrități pur și simplu nu își pot lua rămas bun de la animalele care le-au fost colegi pe platourile de filmare. De la pisici, la lupi și cai, vedetele au adoptat tot felul patrupede talentate, notează The Guardian.

Cel puțin cineva a ieșit bine din "And Just Like That". Și nu este vorba de Kim Cattrall care ia acasă 1 milion de dolari pentru revenirea ei de 71 de secunde. Nu, adevăratul câștigător al continuării "Sex and the City" a fost drăguțul pisoi al lui Carrie Bradshaw. Sarah Jessica Parker a anunțat că l-a adoptat pe adorabilul pisoi care a jucat rolul animalului ei de companie pe micul ecran.

SJP a confirmat pe Instagram că a adoptat felina pufoasă și în viața reală. „Numele lui în afara camerelor este Lotus”, a scris ea. „Adoptată oficial de familia Parker/Broderick în aprilie. Dacă pare cunoscut, asta este pentru că este.”

Parker nu este primul actor care nu a suportat să se despartă de prietenul blănos atunci când toată echipa de filmare pleacă acasă. Iată mai multe vedete care s-au atașat atât de mult de prietenii lor patrupezi, încât i-au adoptat:

Zunni, lupul Sophiei Turner

„Erau gata să o concedieze”... spune Sophie Turner despre Zunni. Turner și-a făcut debutul în Game of Thrones. În timp ce filma primul sezon, ea s-a îndrăgostit de Zunni, câinele care a portretizat-o pe Lady, lupul lui Sansa. Când Lady a fost ucisă în film, Turner și-a convins părinții să o ia acasă pe Zunni. Nu toată lumea din echipa de producție a fost tristă să vadă câinele plecând. „Zunni a fost un actor teribil”, a recunoscut Turner. „Foarte rea pe platou și nu răspundea la apeluri. Erau gata să o concedieze.”

Super-pisica lui David Dastmalchian

În timpul filmărilor pentru continuarea DC din 2021, The Suicide Squad, în Panama, un pisoi fără stăpân s-a tot rătăcit până a ajuns la Dastmalchian. S-au împrietenit și a adoptat-o pe felina pierdută, căreia i-a pus numele Bubblegum (nume complet: Abner Bubblegum Polka Dot Cat). Designerul de costume Judianna Makovsky i-a făcut chiar și un costum de supererou în miniatură. Dastmalchian a spus că Bubblegum a fost „o binecuvântare pentru familia noastră și a fost esențială în a ne ajuta să trecem prin pandemie”.

Calul pistruiat al lui Brendan Fraser

În miniseria western Texas Rising din 2015, Brendan Fraser a petrecut o mare parte din timpul filmărilor, călare. A ajuns să-și iubească până la urmă calul de încredere Pecas, din rasa Percheron, al cărui nume înseamnă în spaniolă „pistrui”. După cum a spus Fraser: „El a fost partenerul meu de actorie și am vrut să îi fac și eu un bine.” Când s-au încheiat filmările, a cumpărat calul și l-a dus acasă familiei. Pecas a dezvoltat o legătură profundă cu fiul adolescent al lui Fraser, Griffin, care are o tulburare de spectru autist. „Acum face parte din familia noastră”, a spus actorul.

Haita de câini a lui Paul O’Grady

Regretatul comedian a găzduit emisiunea ITV For the Love of Dogs timp de 11 ani, timp în care a adoptat cinci cățeluși. În penultima sa serie, O’Grady și-a întrerupt contractul pentru a salva un altul. Introdusese o clauză care îl împiedica să mai ia câini acasă, știind că va fi tentat să facă asta. Adar nu s-a putut abține când a zărit un teckel sârmos rătăcit numit Sausage. Prima dată când s-au întâlnit, O’Grady a recunoscut că se afla în „zona de pericol”. „Ce mai faci cu alți câini?”, l-a întrebat pe Sausage. „Aceasta este întrebarea fatală.” După ce l-a luat acasă pentru o săptămână de îngrijire, el a recunoscut că Sausage nu a mai plecat niciodată, spre bucuria telespectatorilor.

Pisoiul lui Tiffany Haddish

Comedia din 2016 a lui Keegan-Michael Key și Jordan Peele, Keanu, a fost despre pisoiul cap de afiș răpit, interpretat de șapte feline asemănătoare împrumutate de la adăposturile de animale locale. Co-starul Tiffany Haddish s-a atașat atât de mult de una din pisici încât a adoptat-o când producția s-a încheiat, schimbându-i numele din Clementine, în Catonic („pentru că atunci când o ții suficient de mult, ea devine catatonică”). Ea apare în mod regulat pe Instagram-ul lui Haddish.

Calul de curse al lui Liz Taylor

În timp ce turna clasicul din 1944, National Velvet, în vârstă de doar 12 ani, Elizabeth Taylor a creat o legătură strânsă cu calul ei, The Pie. Pursânge temperamental, cu numele adevărat Regele Charles, i-ar fi mușcat pe toți pe platourile de filmare, cu excepția lui Taylor, pe care a tratat-o cu blândețe. MGM Studios i-a dat armăsarul drept cadou. Taylor și-a amintit mai târziu: „Mi-a fost dat în ultima zi de filmare. Este o amintire pe care o prețuiesc. Nu a existat niciodată un animal mai dulce, mai nobil. A avea grijă de el a fost o mare sursă de fericire. Încă îmi umple inima de bucurie când mă gândesc la el și încă o fac."

Eroii cu carapace ai lui Sylvester Stallone

Poate că Rocky Balboa striga „Amphibiaaaan!”, nu „Adriaaaan!”. Când italianul l-a invitat pe timidul lucrător al magazinului de animale de companie Adrian (Talia Shire) în apartamentul său în filmul de box office din 1976 Rocky, el i-a prezentat broaștele sale de companie Cuff and Link. Peste 42 de ani mai târziu, Stallone a postat o poză pe Instagram cu aceleași broaște țestoase cu urechi roșii, spunând că „prietenii săi originali” îi sunt alături de atunci. Aceste reptile pot trăi peste 50 de ani dacă sunt bine îngrijite. Cuff și Link ar putea să reziste mai mult decât eroul de acțiune în vârstă de 77 de ani.

Întregul grajd al lui Viggo Mortensen

Actorul iubitor de animale nu a adoptat doar un cal de pe platourile de filmare, ci a adoptat trei. În rolul lui Aragorn în trilogia Stăpânul Inelelor, el a fost purtat în Pământul de Mijloc de calul Brego (interpretat de Uraeus) și Hasufel de culoarea castanului (interpretat de Kenny). I-a cumpărat pe amândoi, așa că „au putut avea fiecare un prieten”. În următorul său film, westernul epic Hidalgo, Mortensen a petrecut atât de mult timp călărind, încât a ajuns să ia și de aici un cal acasă. Mai mulți cai au fost folosiți entru a-l juca pe Hidalgo. Actorul l-a cumpărat ulterior pe RH Tecontender, unul dintre caii folosiți. Scenaristul John Fusco l-a cumpărat pe Oscar, principalul cal cascador, și l-a pensionat la Red Road Farm, conservația sa de cai indieni americani.

