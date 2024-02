Gordon Pointe ar putea să devină cea mai scumpă proprietate din SUA, după ce a fost scoasă la vânzare la prețul de aproximativ 295 de milioane de dolari.

Aflată în statul american Florida, în zona Port Royal din faimoasa stațiune americană Naples, într-o comunitate cu acces controlat, proprietatea uriașă denumită Gordon Pointe a fost scoasă la vânzare în data de 7 februarie. Dacă se va vinde la un preț egal sau mai mare decât cel anunțat, Gordon Pointe va deveni cea mai scumpă proprietate din Statele Unite.

Proprietatea Gordon Pointe. Sursa foto Profimedia Images Deschide galeria foto

Ultima proprietate scoasă la vânzare la un preț similar, 295 de milioane de dolari, a fost o construcție denumită "The One" situată în Bel Air, Los Angeles. Clădirea avea aproape 10.000 de metri pătrați, cinci piscine, 42 de băi și numeroase facilități. Într-un final, "The One" s-a vândut mult sub prețul cerut, cu aproximativ 141 de milioane de dolari.

Proprietatea Gordon Pointe este mult mai luxoasă și aparține moștenitorilor finanțatorului John Donahue. Acesta a cumpărat terenul în 1985 pentru 1 milion de dolari, apoi a construit trei clădiri pe teren, o locuință principală de aproape 1070 de metri pătrați și alte două locuințe de câte 550 de metri pătrați fiecare. O mare parte din teren încă poate fi folosit pentru construcții, iar proprietatea este înconjurată de apă din trei părți, are trei piscine și un port.

Editor : V.M.