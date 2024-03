Elon Musk recunoaște că ia ketamină împotriva depresiei și spune că investitorii ar trebui să-și dorească să o ia în continuare

Elon Musk a spus că este „aproape întotdeauna treaz” în timpul sesiunilor în care postează târziu în noapte sau, în unele cazuri, foarte devreme, pe platforma sa de socializare, X, scrie CNN. Comentariul miliardarului a fost făcut într-un interviu cu jurnalistul Don Lemon, în timpul căruia Musk a discutat despre utilizarea ketaminei, cu rețetă de la medic, împotriva depresiei.

Comentariul CEO-ului miliardarului Tesla a fost făcut într-un interviu cu jurnalistul Don Lemon, în timpul căruia Musk a discutat despre utilizarea tratamentului cu ketamină. Musk, care este cunoscut pentru comportamentul său deseori surprinzător, s-a confruntat cu un control în urma unor rapoarte recente despre presupusul său consum de droguri și impactul potențial asupra companiilor sale.

„Sunt momente în care am un fel de... stare chimică negativă în creier, cum ar fi depresia, cred, sau depresia care nu este legată de nicio situație negativă, iar ketamina este utilă pentru a ieși din starea de spirit negativă”, i-a spus Musk lui Lemon. Musk a adăugat că are o rețetă pentru medicament de la „un medic adevărat” și că folosește „o cantitate mică o dată la două săptămâni sau ceva de genul”.

Deși Musk a spus că nu bea și nu „știe cum să fumeze marijuana”, el nu a precizat dacă vorbea despre ketamină sau altă substanță când a spus că este „aproape întotdeauna” treaz când postează noaptea târziu.

Musk a postat anterior pe X despre utilizarea pe bază de rețetă a ketaminei, un medicament folosit în principal în spitale ca anestezic, dar care este din ce în ce mai explorat ca un potențial tratament pentru depresie, anxietate și alte afecțiuni de sănătate mintală. Comentariile oferă o perspectivă mai bună asupra utilizării acestui medicament, din partea unuia dintre cei mai bogați și mai puternici oameni din lume.

Elon Musk neagă că face abuz de ketamină

Musk a negat că abuzează de medicamente, spunând: „Dacă folosești prea multă ketamină, nu poți să muncești. Am mult de lucru, de obicei am zile de 16 ore de muncă... așa că nu prea am cum să nu fiu alert mental pentru o perioadă lungă de timp.”

Musk a spus că crede că depresia lui este genetică și a adăugat că nu consideră că consumul de ketamină îi va afecta companiile sau contractele guvernamentale.

„Din punctul de vedere al Wall Street, ceea ce contează este execuția”, a spus el. „Creezi valoare pentru investitori? Tesla valorează aproximativ la fel de mult ca și restul industriei auto combinate... așa că din punct de vedere al investitorilor, dacă iau ceva, ar trebui să iau în continuare.”

Interviul s-a încheiat cu o ceartă între jurnalist și miliardar

Interviul amplu, de 90 de minute, dintre Musk și Lemon, care a declanșat o ceartă între cei doi bărbați și a dus la încheierea unei înțelegeri planificate ca X să-l plătească pe Lemon pentru a posta noul său podcast pe platformă, a acoperit mult mai multe subiecte inclusiv criticile lui Musk la adresa diversității, echității și programelor de incluziune și a noii Tesla Cybertruck.

Musk a mai discutat despre publicitatea pe X, care a avut de suferit de când miliardarul a achiziționat compania cunoscută anterior sub numele de Twitter, din cauza creșterii conținutului de ură și controversat de pe platformă. Musk a spus anterior că pe agențiile de publicitate care au părăsit platforma X din cauza preocupărilor legate de conținutul antisemit ar putea „să le ia dracul” și le-a acuzat că au ucis compania.

În interviul cu Lemon, Musk a spus că aproape toți agenții de publicitate ai companiei s-au întors și „este o listă foarte scurtă de agenți de publicitate care nu se întorc pe platformă, iar veniturile noastre din publicitate cresc rapid, veniturile din abonamente cresc rapid și mă simt foarte optimist cu privire la viitorul platformei X.” Totuși, miliardarul a părut neinteresat să ajusteze politicile pentru a liniști agențiile de publicitate care au părăsit site-ul.

„Puteți alege unde doriți publicitatea, pe ce doriți să apară publicitatea, dar nu puteți insista asupra cenzurii întregii platforme”, a spus el. „Dacă insistați asupra cenzurii întregii platforme, chiar și acolo unde publicitatea voastră nu apare, atunci evident că nu vă vom dori ca agent de publicitate.”

Editor : M.I.